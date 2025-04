Co to był za bal! TVN słynie z hucznych imprez i gościnności. Na 10-leciu "Dzień Dobry TVN" pojawiła się masa gwiazd, które dobrze znacie, które wciąż goszczą w porannym paśmie oraz te, o których można było już nawet zapomnieć, bo nie pojawiali się już dawno w DDTVN. Zobaczcie sami: to była naprawdę gruba impreza!

Stacja TVN na uroczysty jubileusz pozapraszała same znakomitości, ikony stylu, znane gorące celebryckie nazwiska i aktualnie najwyżej notowane osobistości show-biznesu. Nie obyło się bez szarych eminencji, ale jak wiadomo, to gwiazdy - a w szczególności panie - świeciły najjaśniej tego wieczoru. O kogo nam chodzi?

Najzwyczajniej w świecie to Kinga Rusin jak zwykle brylowała na salonach. Promieniowała dobrą energią. Zadbana, wypoczęta i świetnie ubrana posyłała uśmiechy fotoreporterom. Anna

Wendzikowska postawiła na połączenie czerni i bieli. Nie tylko ona nie chciała szaleć z kolorami, co zobaczycie na przykładzie Marty Wierzbickiej czy Ewy Minge.

Urodziny DDTVN

Dziennikarka "Dzień dobry TVN", Anna Kalczyńska ostatnimi czasy uwelbiła spódnice. I tym razem pokazała się w stylowej kreacji. Czy dopnie swego i doczeka się porównań z Kingą Rusin, a nie jak dotychczas, z drugoligowymi dziennikarkami? W gronie prezenterek i reporterek pojawiła się także świeżo upieczona mama, Kinga Burzyńska.

Ku naszemu zaskoczeniu, parę osób przyszło w pojedynkę (Andrzej Sołtysik) a inni pokazali się w parach (Marcin Meller i Anna Dziewit-Meller). Nie zabrkało nawet Ewy Chodakowskiej (szykuje się coś nowego?), projektantki Ewy Minge czy Oli Szwed, która zaskoczyła nas ilością swoich włosów i wzbudziła pewną wątpliwość...

Oceńcie same jak wyglądały polskie gwiazdy na 10-leciu "Dzień Dobry TVN"!

