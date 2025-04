Fryderyki 2015 to jedno z najbardziej emocjonujących dla polskich muzyków wydarzeń, dlatego też skupia uwagę wielu artystów oraz mediów. Na czwartkowej gali pojawił się także rzadko bywający na salonach Radzimir Dębski, znany jako Jimek. Po raz kolejny towarzyszyła mu piękna ukochana o niebywałej figurze.

Syna Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego był swego czasu - deliktanie mówiąc - rozchwytywany. W sieci krążyły jego zdjęcia, pochlebnie opisujące go jako "ciacho". Muzyk jednak nie dał się zwariować, choć zabawnie żartowano, że na jego punkcie niemalże oszalała sama Beyonce! Młody i dobrze rokujący kompozytor zachwycił ją swoim remixem do piosenki artystki pt. "End of time", który pojawił się w skromnie zatytułowanym albumie "4". Aktualnie Jimek tworzy na granicy muzyki poważnej i elektronicznej, komponując utwory mniej komercyjne. Na gali Fryderyki 2015 wraz z Kayah wręczał statuetkę w kategorii rock, lecz podczas całej imprezy towarzyszła mu wieloletnia partnerka, Klaudia Wróbel.

ONS.pl

Kim jest dziewczyna Radzimira Dębskiego?

O ile dobrze pamiętacie, Radzimir Dębski jest stały w uczuciach: już od kilku lat na każdej imprezie towarzyszy mu piękna, długonoga modelka Klaudia Wróbel (ma 180 cm wzrostu i wymiary 86,5-59,5-90). Jej wymiary są bardzo zbliżone do wzorcowych! Anja Rubik jest od niej zaledwie o 1 cm niższa, ich proporcje są niemalże identyczne, choć Rubik jest o 2 cm "grubsza" w talii od pięknej Wróbel. Nic więc dziwnego, że przystojny Dębski nie wypuszcza ukochanej z rąk i dumnie chwali się nią na takich wydarzeniu, jak Fryderki. Przyznacie, że długonoga modelka i kompozytor prezentują się razem rewelacyjnie.

AKPA

ONS.pl

