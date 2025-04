23 kwietnia odbyła się prestiżowa gala Fryderyków, podczas której osobistości świata muzycznego świętują swoje sukcesy. Wśród nominowanych do statuetki znalazł się Grzegorz Hyży, a z nim jego obecna partnerka, Agnieszka Popielewicz. Ale to nie wszystko: na gali była też Maja Hyży, jego była żona!

Hyży otrzymał nominację w kategorii "Fonograficzny debiut roku", więc nic dziwnego, że na gali się pojawił w eleganckim wydaniu. Dużym zaskoczeniem był jednak fakt, że tym razem zabrał ze sobą ukochaną, Agnieszkę Popielewicz! Dotychczas para unikała jak ognia światła aparatów i nie chciała zabierać głosu w sprawie swojego związku. Uczynili tym razem wyjątek!

Popielewicz i Hyży oficjalnie razem

Jednakże od jakiegoś czasu postanowili, że nie będą kryć się ze swoimi uczuciami! Nieco nieśmiało, ale trzymając się za ręce cierpliwie pozowali do zdjęć na gali Fryderyków 2015. Co prawda Hyży nie zdobył statuetki, ale nie sądzimy, aby ten wieczór uznał za nieudany. Pikanterii dodaje fakt, że na gali wręczenia Fryderyków pojawiła się także była żona Hyżego, Maja Hyży. Jak zareagowała na to bliskie spotkanie z byłym mężem i jego narzeczoną?

