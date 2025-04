Wygrana Andrzeja Dudy w wyborach wywołała ogromne emocje. Prezydent podczas kampanii pozwolił sobie na kilka dość ostrych komentarzy, które odbiły się echem chociażby wśród społeczności LGBT, którą polityk nazwał „ideologią, a nie ludźmi”. Nie dziwi więc fakt, że jego zwycięstwo nie wszystkim odpowiada. Głos w tej sprawie zabrał także popularny trener fitness Daniel Kuczaj, znany po prostu jako Qczaj.

Trener opublikował na swoim koncie na Instagramie bardzo emocjonalne nagranie, w którym zwraca się do swojej mamy. Tłumaczy, jak on, osoba ze środowiska LGBT, która przeżyła w dzieciństwie prawdziwą traumę, jaką było molestowanie, czuje się z wyborczym zwycięstwem Andrzeja Dudy.

Cześć mamusiu... Mamo, nie bój się o mnie, bo ja sobie poradzę, wiesz, że sobie zawsze radziłem, niezależnie od tego, jaka była władza, poradzę sobie i tym razem. Nie to jest dla mnie najbardziej przerażające. Najbardziej przerażające jest dla mnie to, że dziś obudziłem się w kraju, w którym lepiej być pijanym pedofilem, bo dostaniesz ułaskawienie od prezydenta, niż gejem, niż kimś, kto kocha. To jest najstraszniejsze, mamo

Trener swoimi słowami odniósł się do kontrowersyjnej sprawy ułaskawienia pedofila przez Andrzeja Dudę. Prezydent zniósł zakaz zbliżania się do ofiar, jaki na mężczyznę nałożył sąd. Duda uznał, że jest to „sprawa rodzinna”, która nie powinna zostać nagłośniona.

Qczaja poruszyło to w sposób szczególny, ponieważ sam, kilka miesięcy temu, przyznał publicznie, że w dzieciństwie padł ofiarą pedofila, który był przyjacielem jego rodziny. Trener do dziś nie może poradzić sobie z traumą i jest załamany tym, że Andrzej Duda został prezydentem.