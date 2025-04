Jacek Borkowski i Paulina Koziejowska byli jedną z najgłośniejszych par ostatnich miesięcy. Chętnie pokazywali się razem, nie kryjąc gorącego uczucia, które ich połączyło. Niestety romans nie przetrwał próby czasu. Po zaledwie trzech miesiącach pogodynka i aktor podjęli decyzję o rozstaniu. Co było jego przyczyną?

Informacja o rozpadzie związku Jacka Borkowskiego z młodszą od niego o 23-lata Pauliną Koziejowską pojawiła się w mediach niespodziewanie. Potwierdziła ją pogodynka, zamieszczając na Instagramie specjalne oświadczenie.

Nie trzeba było długo czekać na lawinę spekulacji na temat rzekomych powodów rozpadu związku. Pojawiły się domniemane zarzuty, skierowane w stronę Jacka Borkowskiego, który - według niektórych mediów - miał nawiązać flirt z inną kobietą. Aktor jednoznacznie je zdementował.

Że ja flirtowałem z kimś w internecie i Paulina to zobaczyła? To nieprawda. Co za bzdura! Media piszą historie wyssane z palca. Takie podwórkowe numery. Wstyd!

- powiedział w rozmowie z „Twoim Imperium”.