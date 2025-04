Aneta Zając opublikowała na Instagramie najnowsze zdjęcie swoich synów. Fotografia prezentuje bliźnięta w czasie rodzinnego wypadu na łyżwy. Widać na niej, że chłopców łączy wyjątkowa więź. Zobacz urocze zdjęcie z rodzinnego archiwum!

Reklama

Jak wyglądają synowie Anety Zając i Mikołaja Krawczyka?

Na zdjęciu widać 7-letnich Roberta i Michała na lodowisku. Chłopcy jeździli na łyżwach, trzymając się za ręce, żeby nie upaść. Ich mama zrobiła im fotkę ukradkiem od tyłu, by podzielić się z internautami tą wyjątkową chwilą.

Przyjaźń - napisała Aneta Zając na swoim profilu.

Trzeba przyznać, że mamie chłopców idealnie udało się uchwycić więź, która łączy jej synów. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy. Fani nie kryli zachwytu nad pięknym rodzinnym obrazkiem. Pojawiły się też głosy zaskoczenia, że chłopcy są już tacy duzi.

Ale z nich już duże chłopaki! - zauważył ktoś z komentujących.

Kilka dni wcześniej na Instagramie aktorki pojawiło się inne zdjęcie jej pociech. Aneta Zając pokazała, jak jej synowie przygotowują pierniczki na przyjście... świętego Mikołaja.

Wiele wskazuje na to, że w domu gwiazdy na dobre zapanowała świąteczna atmosfera. Internauci byli pod wrażeniem talentu 7-latków. Dekoracje na ciasteczkach prezentowały się bardzo efektownie.

- Zdolne chłopaki. - Mistrzostwo świata! Arcydzieła sztuki. Mają talent! - Piękne - czytamy w komentarzach.

Również na wcześniejszej fotografii dało się zauważyć, że chłopcy doskonale ze sobą współpracują. Obserwując profil aktorki, można być pewnym, że ich mama bardzo dba, by jej synowie spędzali czas wolny razem, budując braterską relację.

Robert i Michał przyszli na świat w 2011 roku. Są owocem związku Anety Zając z aktorem Mikołajem Krawczykiem. Para rozstała się w 2012 roku, rok po przyjściu na świat synów.

Rodzice chłopców nie zdecydowali się na pokazanie wizerunku dzieci w mediach, lecz od czasu do czasu, Aneta Zając uchyla rąbka tajemnicy, publikując w sieci prywatne zdjęcia synów. Jednak bardzo dba o to, by nie było na nich widać twarzy dzieci.

Reklama

Więcej newsów o gwiazdach:

Anna Starmach na pierwszym spacerze z córką. „To wielkie przeżycie dla rodzica” - komentują fanki

Katarzyna Zielińska pokazała synów! „29 kilogramów miłości”