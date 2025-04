„Projekt Cupid” to nowy format stacji TTV, która wypromowała wcześniej hity takie jak „Królowe życia” czy „Damy i wieśniaczki”. Tym razem postawiono na show randkowe, które ma łączyć w pary osoby dotknięte chorobami ze spektrum autyzmu, zespołem Downa czy też syndromem Tourette'a. Prowadzącym został Przemysław Kossakowski, znany m.in. z programu „Down the road”, a na jego współprowadzącą wybrano Barbarę Kurdej-Szatan.

Jak sprawdzają się w rolach gospodarzy show?

Przemysław Kossakowski o „Projekt Cupid”

Doświadczony w temacie chorób wrodzonych Kossakowski stwierdził, że nowy program jest wyjątkowo przełomowy i oswaja tematykę związków pośród osób niepełnosprawnych intelektualnie bądź autystycznych.

– To jest wyjątkowy program. Opowiada o miłości z perspektywy osoby z niepełnosprawnością. To pozornie program randkowy, ale jest to swego rodzaju manifest, który wygłaszają osoby z niepełnosprawnościami, w którym opowiadają o tym, jak bardzo pragną miłości i jak bardzo często tej miłości i bliskości są pozbawieni – stwierdził Kossakowski.

Dziennikarz uznał również, że jego rola w programie jest tak naprawdę marginalna, a pierwsze skrzypce grają sami uczestnicy, jak i eksperci dbający o ich komfort i bezpieczeństwo.

– Jeżeli chcemy stworzyć format, w którym mowa o miłości, musimy być bardzo delikatni (...) Współpracują z nami eksperci: seksuolodzy, fundacje terapeuci. Moja rola to rola kierowcy, jakiegoś wsparcia. Moim zdaniem, ja i Basia nie jesteśmy konieczni w tym cyklu, on by się obronił i bez nas – wyznał Kossakowski.

Oglądaliście już nowy program TTV?

