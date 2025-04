Żona piłkarza zdradziła, że w kwestii upominków z okazji rocznicy ślubu to ten rok przebija poprzednie. Jest wdzięczna za córkę Laurę. A czym jeszcze obdarował ją Robert Lewandowski?

Lewandowscy 22 czerwca obchodzili 7. rocznicę ślubu. Para od 12 lat jest w związku i na pierwszy rzut oka widać, że są szczęśliwi. Tworzą razem zgrany, wspierający się team, któremu nie potrzeba zbytku w postaci upominków. Wiele kobiet oczekuje od mężczyzn błyszczących prezentów z okazji rocznic. Jak to jest z Anną Lewandowską i jej mężem? Trenerka odpowiedziała na to pytanie w śniadaniówce TVN.

My tak naprawdę nie dajemy sobie często prezentów. Skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. Mój mąż zawsze wręcza mi ogromny bukiet kwiatów. To jest dla mnie bardzo dużo. Dla nas prezentem w tym roku jest Laurka - powiedziała Anna Lewandowska w „Dzień Dobry Wakacje w telewizji TVN”. (...) To wspaniałe 7 lat małżeństwa. W sumie jesteśmy razem 12 lat

- dodała szczerze.