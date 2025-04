1 z 5

Kadr z filmu „C.K. Dezerterzy”

- Jestem wstrząśnięta tą śmiercią. Wojtek należał do naszej wspólnoty, nawet rodziny, ponieważ pracowałam z nim całe życie. Zawsze liczyłam na to, że jak coś jeszcze będę robić, to Wojtek będzie pierwszym aktorem, do którego się zwrócę - mówiła Olga Lipińska na antenie TVN24, aktorka komediowa i kabaretowa.