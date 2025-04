Od premiery „Bodyguarda” minęło już 28 lat. Historię wokalistki, która zakochuje się w swoim szarmanckim ochroniarzu pokochały miliony widzów. Jednak nawet najwięksi fani produkcji mogli o niej wszystkiego nie wiedzieć.

Tajemnice powstawania „Bodyguarda”

Scenariusz nie zyskał natychmiastowego zachwytu u producentów. Wielokrotnie go odrzucano, a nagrania wstrzymywano aż 67 razy. Film miał powstać już w latach 70., jednak tematyka była zbyt kontrowersyjna na ówczesny rynek.

Wybór obsady nie był jednak przypadkowy. Rolę Franka, czyli tytułowego „Bodyguarda” napisano specjalnie dla Kevina Costnera, który odnalazł się w niej znakomicie i rozkochał w sobie fanki z całego świata.

Z kolei do roli Rachel, brano pod uwagę również inne wokalistki. Planowano zatrudnić Madonnę, Pat Benatar lub Dolly Parton. Finalnie stanęło na wyborze Whitney Houston. I dobrze, bo jej wykonanie filmowej piosenki „I have nothing” to absolutnie kultowy przebój.

Mówi się, że nad produkcją filmu wisiało prawdziwe fatum. W trakcie nagrań Whitney Houston, będąca w ciąży, poroniła. Na planie doszło również do śmiertelnego wypadku z udziałem członka ekipy technicznej.

