Niebawem na ekranach pojawi się nowy serial "Dziewczyny 3.0", opowiadający o losach trzech przyjaciółek - każda jest inna, prowadzi inny styl życia, a jednak znajdują wspólny mianownik i zawsze się wspierają. To serial o #girlpower!

Jedną z postaci jest Zosia, 28-letnia imprezowiczka rodem z „Seksu w wielkim mieście”. W rolę pogodnej i energicznej dziewczyny wciela się Barbara Wypych, obiecująca absolwentka Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej i aktorka Teatru Współczesnego w Warszawie.

Nie szukajcie jej na ściankach, pokazach czy prezentacjach butów. Barbara Wypych na co dzień jest aktorką Teatru Współczesnego w Warszawie i nie narzeka na brak zajęć. Jest laureatką licznych konkursów, m.in. Grand Prix za wybitną osobowość sceniczną ufundowana przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego na XXXIII Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Drzwi do kariery otworzyły się przed 25-latką wraz z rolą w „Nowym Świecie” (2015). Otrzymała nagrodę dla Najbardziej Elektryzującej Aktorki - to prawda, trudno oderwać wzrok od Barbary Wypych.

Basia Wypych to obiecująca aktorka młodego pokolenia o magnetyzującej urodzie i nieprzeciętnej charyzmie. Odnajduje się w rolach zarówno dramatycznych, jak i obyczajowych. Postać grana przez Basię idealnie wpisuje się w jej charakter. To pogodna, energiczna i z dużym temperamentem młoda dziewczyna. Grana przez nią Zosia to singielka, która mówi głośno i mówić się nie boi! Wciąż szuka miłości, lubi dbać o urodę, ma dystans do siebie i świata. Pracuje w redakcji portalu dla kobiet i stara się łamać stereotypy. Nic co babskie nie jest obce ani jej, ani jej przyjaciółkom, Julii i Małgosi.

Julia, Zosia i Małgosia to kobiety pełne sprzeczności, dystansu i poczucia humoru. Nie potrafią żyć bez wspólnych spotkań, wspólnie rozwiązują wszystkie problemy i snują plany na przyszłość. Jak to mówią, przeciwieństwa się przyciągają. Tak jest i w tym przypadku. Dziewczyny znają się od lat. Wiele razem przeżyły, wspierają się w trudnych chwilach. Znają swoje zalety, a wady traktują z poczuciem humoru.Trzy zupełnie różne kobiety są dla siebie największym wsparciem w trudnych chwilach.

