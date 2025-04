Każda z gwiazd przedstawiła swoją definicję kobiecości, która następnie stała się inspiracją do wykonania sesji zdjęciowej i zaprezentowaniem tego pojęcia przed obiektywem. Pierwsze zdjęcia zostały wykonane w październiku 2016 roku, ostatnie w kwietniu tego roku. Za organizację wernisażu oraz wyprodukowanie wystawy odpowiada stowarzyszenie Youth Human Impact. W projekcie udział wzięły m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Marta Manowska, Anna Karczmarczyk, Monika Mrozowska i wiele innych znanych Polek.

„Jeśli uderzy raz, nie czekaj na drugi". Gwiazdy zabierają głos w mocnej kampanii społecznej

Różnorodność i prostota. Te dwa słowa cechują fotografie Michała Gromady, które zostaną pokazane podczas wystawy. Różnorodność, gdyż pojęcie kobiecości jest tak szerokie, że nie da się go ująć w jednej formie. Prostota, bo zdjęcia są pozbawione fotograficznych sztuczek i urozmaiceń. Wtedy jeszcze lepiej i pełniej widać na zdjęciach to, co jest najpiękniejsze – człowieka.

Ekspozycja fotografii jest połączona z cytatami zaczynającymi się od słów Kobiecość to dla mnie…, a zdanie dokończyły bohaterki wystawy.

Całość składa się na jeden portret kobiecości. Szeroki, ale zapewne niepełny, gdyż jak zauważają twórcy, to pojęcie ma nieograniczone możliwości jego definiowania i dla każdej kobiety kobiecość oznacza coś innego. Jednak jest to obraz ważny i wiarygodny, ponieważ jest o kobietach i został pokazany przez kobiety.

