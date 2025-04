Jak ma na imię drugi syn księżnej Kate i księcia Williama? - to pytanie zadają sobie fani książęcej pary z Cambridge od poniedziałku, kiedy na świat przyszło trzecie royal baby. Imię dziecka podano dopiero cztery dni po narodzinach.

Drugi syn księżnej Kate i księcia Williama przyszedł na świat 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:01 (12:01 czasu polskiego). Chłopiec i jego mama po porodzie czuli się dobrze. W zaledwie 7 godzin po rozwiązaniu księżna Kate, w towarzystwie męża księcia Williama, pokazali światu małego księcia. Dziś ogłoszono, jakie imiona będzie nosił.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.

The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 kwietnia 2018