Ceremonia wręczenia prestiżowych nagród literackich odbyła się we wtorek wieczorem w londyńskim Muzeum Wiktorii i Alberta. Polka została nagrodzona za książkę „Bieguni” („Flights”) w tłumaczeniu Jennifer Croft. Powieść Polki znalazła się w prestiżowym gronie sześciu nominowanych. Jury zadecydowało, że w tym roku nagroda powinna trafić do Olgi Tokarczuk.

Nagroda Bookera dla Olgi Tokarczuk

Międzynarodowa Nagroda Bookera (Man Booker International Prize) to nagroda przyznawana raz w roku w Wielkiej Brytanii. Wyróżnienie trafia do najlepszego autora i tłumacza, który przełożył książkę na język angielski. Główną wygraną jest czek na 50 tys. funtów do podziału między pisarski duet. Olga Tokarczuk jest pierwszą Polką, która otrzymała Nagrodę Bookera. Pisarka podkreśliła ogromną rolę swojej tłumaczki Jennifer Croft, która z wielkim oddaniem pracowała nad książką „Bieguni”

Olga Tokarczuk na gali wręczenia nagród wystąpiła w kolczykach, które - jak sama zdradziła - wiele lat temu kupiła sobie w Londynie, kiedy pracowała w jednym z hoteli jako pokojówka.

Teraz noszę je jako laureatka Międzynarodowej Nagrody Bookera - powiedziała.

O czym jest książka „Bieguni” Olgi Tokarczuk?

Książka „Bieguni” Olgi Tokarczuk została wydana w Polsce w 2007 roku przez Wydawnictwo Literackie. W 2008 roku publikacja została nagrodzona Literacką Nagrodą Nike. Teraz powieść doceniono również na arenie międzynarodowej. W Wielkiej Brytanii powieść pod tytułem „Flights” ukazała się nakładem Fitzcarraldo Edition.

Powieść „Bieguni” nawiązuje swoim tytułem do rosyjskiej sekty z XVIII wieku. Jej wyznawcy wierzyli, że świat jest dziełem szatana. Aby ustrzec się przed jego działaniem, należy nigdy się nie zatrzymywać. Ciągły ruch miał być gwarancją ucieczki przed złem tego świata. Bieguni starali się być cały czas w podróży. Olga Tokarczuk opisuje sytuację współczesnych biegunów, nomadów, podróżników, których życie odbywa się w ciągłym ruchu. Fabuła stanowi zlepek pozornie niepowiązanych ze sobą wątków.

Ta książka stara się być lojalna wobec kakofonii i dysonansu naszego doświadczania świata, wobec niemożliwości jego ujednolicenia, wobec jego chaosu, rozpadania się i ponownego tworzenia nowych konfiguracji. Jestem w niej wierna peryferiom, obszarom niedopowiedzianym, zamazanym. Powtarzam w niej własne błędy i wydaje mi się to absolutnie konieczne - napisała na okładce książki Olga Tokarczuk.

