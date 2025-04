Jako wokalistka i autorka tekstów w zespole Hey trafnie i zawsze w punkt komentowała polską rzeczywistość. Jedna z bardziej charakterystycznych i charyzmatycznych postaci polskiej muzyki. Katarzyna Nosowska po zawieszeniu po 25 latach działalności zespołu Hey pokazała swoje nowe oblicze.

„Wreszcie żyję! Po Hiroszimie i Nagasaki wreszcie wyszło słońce!” - wywiad z Katarzyną Nosowską w Urodzie Życia

„Nie będę przecież kanapować. Życie trzeba cisnąć” - mówi.

No to pocisnęła! Niedawno stała się królową żartu na Instagramie, wrzucając prześmiewcze (i megazabawne) filmiki i skecze. Komentuje najnowsze trendy i gwiazdy, opowiada o polskim show-biznesie. Jej profil szybko stał się tak popularny, że ma już ponad 230 tysięcy fanów. Nagrała też piosenkę, zwiastującą nową płytę, do której klip jest totalnie zaskakujący!

I to wcale nie koniec niespodzianek, jakie przygotowała dla swoich fanów. Nosowska ma więcej pomysłów. Jakich? Zobacz w galerii, za co można pokochać Katarzynę Nosowską. Te rzeczy warto o niej wiedzieć!

