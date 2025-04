Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński potwierdził, że po czterech dniach poszukiwań odnaleziono ciało Piotra Woźniaka-Staraka. Producent filmowy wypadł z motorówki podczas wieczornego rejsu. Miał 39 lat.

Piotr Woźniak-Starak nie żyje

„Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione” - napisał 22 sierpnia na Twitterze wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Policja poinformowała, że poszukiwania mężczyzny na jeziorze Kisajno zakończyły się: płetwonurkowie odnaleźli i wyłowili najprawdopodobniej ciało poszukiwanego producenta.

Potwierdziły się najgorsze obawy. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione. Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym.

— Jarosław Zieliński (@ZielinskiJaro) 22 sierpnia 2019

Poszukiwania mężczyzny trwały od samego rana w dniu jego zaginięcia, kiedy wpłynęło zgłoszenie o samotnej motorówce, która dryfowała po jeziorze Kisajno na Mazurach. Prokuratura w Olsztynie potwierdziła, że łódka należała do Piotra Woźniaka-Staraka. Podczas wykonywania skrętu producent oraz towarzysząca mu kobieta wypadli do wody. Kobiecie udało się dopłynąć do brzegu.

Trwa śledztwo prokuratury i nadal ustalane są przyczyny wypadku oraz okoliczności śmierci producenta. Poszukiwania mężczyzny trwały cztery dni i był w nie zaangażowany sztab wyszkolonych służb.

Rodzina producenta poinformowała, że ceremonia pogrzebowa zaplanowana jest na 29 sierpnia na godzinę 19 w kościele w jego rodzinnej miejscowości - Konstancinie-Jeziornej. Podziękowali też za wszystkie słowa wsparcia, które trafiły do nich w tych ciężkich dniach. Zamiast kwiatów proszą o darowizny na rzecz dzieci z Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Edukidsmed" lub porzucone zwierzęta pozostające pod opieką Fundacji Pegasus.

Kim był Piotr Woźniak-Starak?

Piotr Woźniak-Starak urodził się 10 lipca 1980 roku. Był synem modelki oraz restauratorki Anny Woźniak-Starak oraz adwokata Jerzego Woźniaka. Po rozwodzie rodziców jego ojczymem został Jerzy Starak, przedsiębiorca i właściciel największych koncernów farmaceutycznych w Polsce. Do matury uczył się w Szwajcarii, po czym wyjechał na studia do USA.

Zasłynął jako producent filmowy i biznesmen, a wśród jego dzieł można wyliczyć filmy takie jak „Bogowie” oraz „Sztuka kochania”. Był też współwłaścicielem producenckiego przedsiębiorstwa Watchoutstudio, wraz z którym zrealizował poświęcony Januszowi Morgensternowi film „Big love”. W 2016 roku ożenił się z dziennikarką i prezenterką Agnieszką Szulim.

