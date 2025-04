Prokuratura potwierdziła, że poszukiwany w okolicach mazurskiego jeziora Kisajno 39-latek z Warszawy to Piotr Woźniak-Starak. Producent filmowy wypłynął motorówką wraz z 27-letnią kobietą w sobotę. Około 4 nad ranem w niedzielę na jeziorze straż przybrzeżna znalazła opuszczoną, dryfującą łódź.

Reklama

Piotr Woźniak-Starak wypadł z łodzi - trwają poszukiwania

Jak zeznała kobieta, z którą wypłynął zaginiony mężczyzna, podczas manewru na jeziorze motorówka, którą płynęli, wywróciła się, przez co oboje wypadli z łodzi. Co dokładnie wydarzyło się na łodzi i jaka była przyczyna wypadku – tego policja nadal oficjalnie nie podaje. Kobiecie udało się dopłynąć do brzegu, ale Piotra Woźniaka-Staraka do teraz nie udało się odnaleźć. Dwudziestosiedmiolatka została zabrana do szpitala. Jej stan jest dobry.

Nurkowie ze straży pożarnej szukali mężczyzny przez całą niedzielę, niestety bez skutku. Poszukiwania zostały wznowione, ale przez długi czas akcja zmieniła charakter z ratunkowej na poszukiwawczą. Policja, straż pożarna oraz oddziały WOPR przeszukują jezioro oraz jego linię brzegową. Najwięcej funkcjonariuszy zostało skierowanych w miejsce ze zgłoszenia dryfującej motorówki.

W poszukiwania zaangażowany jest sztab płetwonurków, służby poszukujące mężczyzny używają najnowocześniejszych sonarów oraz kamer podwodnych. Jak sami mówią, chociaż jezioro Kisajno jest ogromne, są dobrej myśli i wierzą, że mężczyzna odnajdzie się cały i zdrowy.

Reklama

Kim jest Piotr Woźniak-Starak?

Piotr Woźniak-Starak jest producentem filmowym i jedną z najbardziej wpływowych (i najbogatszych) osób w Polsce. Ma na swoim koncie filmy takie jak „Bogowie” i „Sztuka kochania”. Jego żona, Agnieszka Woźniak-Starak (dawniej Szulim) jest dziennikarką oraz prezenterką TVN. Ojczymem Piotra jest miliarder Jerzy Starak.