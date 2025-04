Od niespodziewanej śmierci Konrada Gacy minęły trzy miesiące. Żona popularnego trenera i dietetyka, Patrycja Gaca, po raz pierwszy zdecydowała się publicznie opowiedzieć o dramatycznych wydarzeniach z sierpnia. Przyznała, że nie pogodziła się z odejściem męża.

Myślę, że nigdy do końca mój mózg nie przyjmie tego, że go na świecie nie ma

Patrycja Gaca udzieliła pierwszego wywiadu po śmierci męża w programie „Dzień dobry TVN”. W rozmowie z dziennikarzem Mateuszem Hładkim wyznała m.in., jak wyglądał moment, w którym znalazł męża na kanapie w ich domu.

Następnego dnia mieliśmy jechać do Brukseli na spotkanie. Obudziłam się za piętnaście czwarta w nocy, wyjąć pranie z pralki, prozaiczna rzecz. I ponieważ mąż spał na kanapie, przyszłam sprawdzić do niego, tak jak zawsze, czy wszystko w porządku. I zobaczyłam, że nie oddycha. Wezwałam pogotowie. Rozpoczęłam reanimację. Pogotowie przyjechało dość szybko. Zadzwoniłam po rodziców Konrada. Byli tutaj z nami. No, ale niestety, reanimacja trwała pięćdziesiąt minut, i naprawdę ratownicy bardzo starali się... No, ale nie udało się...

- wyznała Patrycja Gaca.