Tomasz Karolak w zeszłym tygodniu został wyproszony z zakupów w jednym ze sklepów Ikea. Aktor podzielił się tą historią z fanami na swoim Instagramie i nie krył oburzenia zachowaniem pracowników sklepu. Tymczasem szwedzka sieć zdążyła już odpowiedzieć na zarzuty, które postawił jej Karolak. Tym razem jednak aktor poszedł o krok dalej. Żeby wyśmiać obowiązek noszenia maseczek udał się w niej... na basen.

Tomasz Karolak w maseczce na basenie

Wszystko zaczęło się właśnie od zakupów w Ikei, podczas których Tomasz Karolak został wyprowadzony ze sklepu w eskorcie ochrony. Wszystko zrelacjonował później na swoim Instagramie, oburzony całą sytuacją.

Chcieli wezwać policję, a to ja powinienem to zrobić, ponieważ bezpodstawnie usunięto mnie ze sklepu. Mam badania krwi, że wszystko jest w porządku, bo egzystuję na planach filmowych - mówił aktor.

Tomasz Karolak zapowiedział też, że więcej nie zrobi zakupów w sklepie. Jak mówi Ikea, która odniosła się już do całej sytuacji, bezpieczeństwo pracowników jest dla nich priorytetem, dlatego bez względu na to, kim są klienci, wszyscy traktowani są tak samo i dotyczą ich takie same reguły.

Aktor postanowił zażartować więc z obowiązku noszenia maseczek i wybrał się na basen właśnie w niej. Pokazał internautom, jak z zasłoniętymi ustami i nosem pokonuje kolejne metry na pływalni.

Doceniacie tę karuzelę śmiechu, którą rozkręca aktor? Czy może przyszła pora na to, by okazać odrobinę pokory?

Źródło: o2.pl, pudelek.pl

