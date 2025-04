Paulina Sykut-Jeżyna niezmiennie od lat jest niezawodną dziennikarką i prezenterką. Nie ma mowy o wpadkach na wizji - dziennikarka to chodzący perfekcjonizm. Sądzono, że praca jest dla niej najważniejsza, a rodzina schodzi na boczny tor. Błąd! Śliczna prezenterka myśli już o dziecku.

Reklama

Paulina Sykut-Jeżyna w "ciążowej" sukience

Co więcej, Sykut-Jeżyna jest prawdziwym wyjątkiem, jeśli chodzi o związki damsko-męskie. Od 1998 roku związana jest z tym samym mężczyzną, Piotrem Jeżyną, ktorego poślubiła w 2011 roku. Wielu przyzna, że Sykut-Jeżyna to prawdziwa perła telewizji i wróży się jej niekończącą się karierę. Idealny warsztat, doświadczenie i uroda to kompilacja doskonała. Daleko jej do celebryckich wyskoków, ryzykownych wywiadów w brukowcach, epatowania wdziękami na portalach społecznościowych. Dziennikarka chroni swoje życie prywatne przed nagonką mediów i nie pozwala, aby wchodzili w jej związek z butami. Teraz jednak w jednym z wywiadów podzieliła się swoimi planami dotyczącymi życia prywatnego!

ONS.pl

Paulina Sykut-Jeżyna spodziewa się dziecka?

Aktorka przeprowadziła się do większego lokum wraz z mężem. Celem przenosin do nowego domu były plany powiększenia rodziny. Para pobrała się 4 lata temu w Puławach, w tym samym roku co jej koleżanka po fachu, Agnieszka Popielewcz (dziennikarki nie zaprosiły siebie nawzajem!). Popielewicz dość prędko zdecydowała się na dziecko, jednakże jest rozwiedziona z Mikołajem Witem, ojcem córeczki, Marty. Sykut-Jeżyna wolała odczekać z tą decyzją, ale jak widać teraz nadeszła już pora na poważne zmiany i... ciążę!

Jest taki pokój. Był to jeden z powodów przeprowadzki. Nigdy zresztą nie mówiłam, że nie chcę powiększać rodziny i zawsze mieliśmy to w planach. I te plany są aktualne. Nie spodziewałam się, że te wszystkie historie o remontach aż tak pokrywają się z rzeczywistością. Przeszliśmy swoje. Na szczęście mój mąż wziął to na siebie, zajął się wszystkim i dbał, żeby każdy szczegół był dopięty na ostatni guzik. Ja zajęłam się za to tą bardziej kobiecą stroną, czyli urządzaniem

Wszystko wskazuje na to, że niebawem usłyszymy o nowej ciąży w show-biznesie. Takie informacje zawsze cieszą!

Reklama

Zobacz też:

Sykut-Jeżyna w bardzo luźnej sukience Szwed zachwyca figurą po porodzie Agnieszka Popielewicz: będzie drugi ślub? Wszystko o Edycie Górniak