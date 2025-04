Odkąd Paulina Sykut wzięła ślub z Piotrem Jeżyną w 2011 roku, media co jakiś czas pytają ją o to, kiedy zdecyduje się na dziecko. Drobnej budowy prezenterka często podkreślała swoją figurę dopasowanymi kreacjami, ale tym razem zdecydowała się na luźną mini.

Dziennikarka pojawiła się ostatnio na otwarciu nowego sklepu z obuwiem i przyćmiła wiosenno-letnie kolekcje swoim lookiem. Promienna Sykut wybrała na tę miniokazję krótką biało-szarą sukienkę o fasonie rozszerzanym ku dołowi, którą zazwyczaj wybierają panie o bardziej pokaźnych kształtach. Krój optycznie maskuje wypukłości w okolicy brzucha. To przyczyniło się do niewygodnych i niezręcznych pytań o prywatne plany Sykut, czyli o macierzyństwo. Dziennikarka wypowiadała się już dosadnie na temat posiadania dzieci.

ONS.pl

Przyznam, że te pytania mnie irytują. Nie dlatego, że nie chce być matką ani dlatego, że to mi nie wychodzi. Bo oczywiście chcemy kiedyś mieć z Piotrem dzieci. Uważam jednak, że to jest bardzo prywatna sfera

Paulina Sykut-Jeżyna - na dziecko przyjdzie czas

Naszym zdaniem Paulina Sykut-Jeżyna ma sporo racji. Szczelnie chroni swoją prywatność, a to, że od prawie 4 lat jest mężatką nie świadczy o niechęci czy niemożności posiadania dzieci. Z Piotrem Jeżyną jest w związku od 1998 roku, co jest rzadkością w show-biznesie. Niektóre pary dość prędko decydują się na dziecko, a później dochodzi do rozstania (przykład Agnieszki Popielewicz, koleżanki "po fachu"). Paulina nie chce iść ich śladem i zdecydowanie wypowiada się na tematy związane z macierzyństwem.

Wyobraź sobie taką sytuację – na pokazie mody podchodzi do mnie dziennikarka z mikrofonem i pyta: „No to kiedy wreszcie zajdziesz w ciążę?”. To bardzo niestosowne. Zwłaszcza, że znam dziewczyny, które wiele lat starały się o dzieci, a mimo że są zdrowe, nie mogą zajść w ciążę

Naszym zdaniem nie warto snuć plotek i domysłów z powodu jednej stylizacji, w której swoją drogą, Paulina Sykut-Jeżyna wyglądała elegancko. Minimalizm jest na topie!

