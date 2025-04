Paulina Krupińska znana jest z tego, że stara się chronić prywatność swojej rodziny. Mimo że jej córeczka ma prawie 2 latka, gwiazda jeszcze nigdy nie pokazała twarzy Antosi, wrzucając na profile w serwisach społecznościowych tylko takie fotki, na których nie widać jej buzi. Wraz z Sebastianem Karpielem-Bułecką postanowili nie sprzedawać zdjęć żadnemu z czasopism, konsekwentnie odrzucając wszystkie propozycje. Nie zdecydowali się też na promowanie żadnego z produktów dla dzieci. Fotka, którą wczoraj wieczorem Paulina wrzuciła na swój Instagram, wzbudziła ogromne emocje.

Co warto podkreślić, druga ciąża Krupińskiej też była owiana tajemnicą. Właściwie do końca nie udało się oficjalnie potwierdzić, że szczęśliwi zakochani spodziewają się dziecka. Gwiazda nie pojawiała się na imprezach, robiąc wyjątek może dla 1 czy 2 eventów - za każdym razem miała jednak na sobie oversizowe kreacje, pod którymi ciężko było dojrzeć ciążowy brzuszek. Trudno było jednak dopatrzeć się w tym odstępstwa od normy, ponieważ na co dzień Paulina nie jest też bywalczynią ścianek.

Krągłości nie pokazała również na Instagramie. Przez cały czas była bardzo aktywna na swoim profilu, ale nie dodawała zdjęć swojej sylwetki. Para ani przez chwilę nie dała ciekawskim powodu do plotek - nic nie komentując i nie odnosząc się do pogłosek o ciąży.

22 maja media obiegła wiadomość o tym, że Paulina Krupińska urodziła drugie dziecko. Potwierdził ją w końcu również menedżer gwiazdy. Początkowo nadal nie była znana płeć maleństwa, ale po pewnym czasie pojawiły się informacje, że Paulina i Sebastian zostali szczęśliwymi rodzicami chłopca.

W Dzień Matki była Miss oficjalnie potwierdziła, że jest podwójną mamą. Znowu jednak nie ujawniła zbyt wiele.

Jak widać, Paulina Krupińska już kilka dni po porodzie wyglądała pięknie. Ze zdjęcia aż bije szczęście. Trudno się dziwić - gwiazda nigdy nie kryła się z tym, jak ważne jest dla niej macierzyństwo.

Wczoraj wieczorem Paulina zdradziła imię drugiego dziecka.

Wrzuciła przepiękną fotkę, którą opatrzyła wzruszającym cytatem:

- Jeśli chcesz poznać idealnego mężczyznę musisz go sobie urodzić ❤️

Z podpisu pod zdjęciem możemy dowiedzieć się, że synek Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki ma na imię Jędrek.

Czy to nie wzruszające ujęcie?

Jesteśmy przekonane, że szczęśliwi rodzice zadbają też o prywatność drugiej pociechy. Od początku nie afiszowali się też ze swoim związkiem. Pomimo że są parą od kilku lat, w sieci nie można znaleźć wielu wspólnych zdjęć Pauliny i Sebastiana. Właściwie sama informacja o tym, że są razem, przedostała się do mediów przypadkiem - przyjaciółka gwiazdy wrzuciła na swój profil zdjęcie z wesela, na którym było widać szczęśliwych zakochanych.

Świeżo upieczonym rodzicom życzymy dużo przespanych nocy, a mały Jędrek niech rośnie zdrowo!

