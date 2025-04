Premiera „Dziewczyn z Dubaju” w reżyserii Marii Sadowskiej odbyła się w poniedziałek 22 listopada. Była ona wielokrotnie przekładana ze względu na pandemię i zamknięcie kin, ale tuż przed zakończeniem projektu pojawiły się także komplikacje w postaci konfliktu Emila Stępnia z jego (już byłą) żoną Dodą i reżyserką Marią Sadowską. Stępień miał także problem z inwestorami i innymi współpracownikami, którzy oskarżali go o niewywiązywanie się z płatności.

Pomimo wszystkich trudności, film trafił jednak do kin, a na ściance promowały go wszystkie gwiazdy związane z projektem - z wyjątkiem Dody, która postanowiła nie wziąć udziału w premierze.

Paulina Gałązka na premierze „Dziewczyn z Dubaju”

Gałązka, która w filmie wciela się w główną rolę, promowała „Dziewczyny z Dubaju” razem z resztą ekipy. Na premierze chętnie pozowała do zdjęć i odpowiadała na pytania dziennikarzy.

W filmie, aktorka musiała zmierzyć się z wieloma odważnymi scenami. Wyznała jednak, że podeszła do nich w pełni profesjonalnie i nie były one dla niej problemem.

– Mieliśmy kilka takich sekwencji, ale one były przygotowywane choreograficznie. My, aktorzy, musimy tak zagrać, żeby widzowie mieli wrażenie, że to się dzieje naprawdę – opowiedziała Gałązka.

Aktorka podkreśliła także, że czeka już na pierwsze recenzje i wrażenia widzów.

Pójdziecie do kin?

