Od kiedy lubiana przez widzów Magda Mołek zaszła w ciążę i zniknęła z anteny TVN, stacja testuje inne rozwiązania. Najpierw w weekendowych wydaniach „Dzień dobry TVN” pojawiła się Agnieszka Woźniak-Starak. Na tę zmianę widzowie stanowczo zareagowali sprzeciwem i hejtem. W ostatni weekend na kanapie prowadzących poranny program u boku Marcina Mellera wystąpiła Patricia Kazadi. To też się nie spodobało…

Patricia denerwowała się swoim pierwszym występem w programie śniadaniowym TVN. „Jestem podekscytowana, ale bardzo denerwuję się, trzymajcie za mnie kciuki” – zajawiła na Instagramie.

Jak wypadła? Widzowie zarzucają jej zbytnią nerwowość i sztuczność.

„Do Eska TV czy reklamy lakierów do paznokci super, ale do DDTVN totalnie nie” – napisał jeden z widzów na profilu „Dzień dobry TVN” na Facebooku.

„Jest sztuczna i zapatrzona w siebie... Siedzi, jakby to ona była gościem, a nie prowadzącą. Może dziewczyna się rozkręci, póki co jestem na nie…” – czytamy kolejny komentarz.

„Przepraszam, ale DDTvn to nie miejsce dla niej. Program dla młodzieży, ale nie tutaj”, „Masakra, kto ją tam dał! Kręci się, nie potrafi rozmawiać z ludźmi, a przede wszystkim słuchać ich” – piszą następni.

Jak widać ciężko o idealne zastępstwo za Magdę Mołek. Czy Patricia Kazadi już na stałe będzie w weekendowym wydaniu programu, czy to tymczasowa zmiana? Tego oficjalnie jeszcze nie wiadomo. Jednak wpis Marcina Mellera wydaje się znaczący: „Nieładnie tak paluszkiem pokazywać, ale przynajmniej jest jasne, kto w @dziendobrytvn zastępuje Magdę. Witaj Trish!”.

Oglądaliście Patricię Kazadi w weekend? Jak wypadła waszym zdaniem?

