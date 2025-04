Papież Franciszek bez wątpienia jest jednym z najbardziej lubianych i cenionych na przestrzeni lat, zwierzchników kościoła rzymskokatolickiego. Duchowny urodzony w Argentynie skończył 17 grudnia 84 lata. Przypominamy, za co pokochały go miliony wiernych i nie tylko.

Papież Franciszek skończył 84 lata

Papież Franciszek urodził się w 1936 roku jako Jorge Mario Bergoglio. Był jednym z pięciorga dzieci włoskich imigrantów, mieszkających w Buenos Aires. Nie od razu poczuł powołanie - zanim wstąpił do zakonu jezuitów w 1958 roku, studiował chemię, a także uczył literatury i psychologii. Łapał się jednak także i bardziej przyziemnych prac - był między innymi... ochroniarzem w klubie.

Obecność nowego papieża w Watykanie wywołała niemało poruszenie. Franciszek nie godzi się na pomoc sekretarza przy telefonowaniu, wzywa chrześcijan do przeproszenia osób należących do mniejszości seksualnych za wyrządzone im krzywdy, a przede wszystkim nie godzi się na to, by kler żył w luksusie, gdy wiele osób także w Rzymie musi zmagać się ze skrajnym ubóstwem.

Ważnym tematem byli też dla Franciszka zawsze uchodźcy - zwłaszcza, że i jego rodzice emigrowali do Argentyny. Zachęcał wszystkich katolików, by przyjmowali uchodźców z Bliskiego Wschodu i pomagali znaleźć im nie tylko schronienie, a przede wszystkim - poczucie bezpieczeństwa.

Papież Franciszek jest pierwszym papieżem-jezuitą, pierwszym papieżem pochodzącym z Ameryki Południowej, a także pierwszym papieżem, który wybrał to imię. Jorge Mario Bergoglio podjął tę decyzję ze względu na św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii i ekologów, a także pokoju i zwierząt.

