Książę Karol jest najstarszym synem panującej obecnie królowej Elżbiety II oraz Filipa księcia Edynburga. Tym samym to właśnie on jest następcą tronu po śmierci swojej matki. Czy jednak kiedykolwiek do tego dojdzie? Wiele osób uważa, że książę Walii nigdy nie zasiądzie na tronie...

Reklama

Czy książę Karol zostanie królem?

Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II ma już 94 lata, a znaczną część jej oficjalnych obowiązków przejęły jej dzieci. Nikogo więc nie dziwi fakt, że coraz gorliwiej rozmawia się o losie królestwa. Od lat w mediach na całym świecie pojawiają się plotki i spekulacje na temat abdykacji walijskiego księcia. Jak dotąd jednak żadne z nich się nie potwierdziły i wszystko wskazuje na to, że nigdy nie zrezygnuje z tronu.

Wiele osób jednak ma nadzieję, że nigdy nie dojdzie do koronacji Karola. Nie ma wątpliwości, że jeśliby tak by się stało, nowy król Zjednoczonego Królestwa Wielskiej Brytanii byłby jednym z najbardziej nielubianych monarchów w historii. Czemu?

Powszechnie niestety wiadomo, że książę Karol ma bardzo małe lub wręcz zerowe pojęcie o prawdziwym życiu swoich obywateli. Całe życie był wychowywany w pałacach, jak mówią przeciwnicy monarchii - za pieniądze podatników. Chociaż jest najdłużej czekającym na panowanie członkiem rodziny królewskiej, niestety nie wykorzystał tego czasu dobrze...

Ponadto książę Karol jest uważany za wyjątkowo niesympatyczną osobę - ma być przekonany o swojej wyjątkowości, całkowicie niedojrzały, a przy tym rozrzutny i wyjątkowo kapryśny.

To jednak nie jedyny powód, dla którego książę Walii nie cieszy się sympatią sobie poddanych. Ogromną skazę na jego wizerunku zostawił głośny rozwód z księżną Dianą, jej śmierć, a także liczne zdrady, których się dopuszczał, gdy jeszcze byli w małżeństwie. Nie pomógł też fakt, że do Clarence House wprowadził Camillę Parker-Bowles. Ona również do niedawna była jedną z najbardziej znienawidzonych księżnych w kraju. Chociaż ich romans trwał od wczesnych lat 70., ślub wzięli dopiero w 2005 roku.

Książę Karol jest też często oskarżany o zaplanowanie wypadku byłej żony. Do 2002 roku członkowie rozwiedzeni rodziny królewskiej nie mogli brać ślubu tak długo, jak ich byli małżonkowie żyli. Diana zmarła przez tragiczny wypadek samochodowy rok po rozwodzie z Karolem. Co poniektórzy zwolennicy teorii spiskowych widzą w tym więcej, niż tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Manipulatorka, kochanka czy może ofiara własnego uczucia — kim naprawdę jest księżna Camilla?

Diana oczarowała świat nie tylko swoją osobowością, ale i wyglądem. Jakie są sekrety jej ponadczasowego stylu?

Trudne dzieciństwo, bulimia, zdrady męża. Życie księżnej Diany było równie smutne co jej śmierć