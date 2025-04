Polski hydraulik, który zachwycił całą Europę, dziś wygląda zupełnie inaczej. Piotr Adamski, który zdobył popularność w 2005 roku promował nasz kraj we Francji, ale jego zdjęcia obiegły pół świata. Nie ma czemu się dziwić, chociaż w rzeczywistości z hydrauliką miał niewiele wspólnego...

Jak dziś wygląda „polski hydraulik”?

Piotr Adamski już wcześniej pracował jako model i brał udział w konkursach Mistera Polski, jednak to ta jedna sesja, której efekty zawisły na bilbordach w Paryżu sprawiła, że stał się sławny nie tylko we Francji, ale i w Polsce. Kampania miała zaprosić turystów do naszego kraju. Obok modela znajdował się napis „Je reste en Pologne, venez nombreux”, czyli „Zostaję w Polsce, przyjeżdżajcie licznie”.

Na fali popularności został zaproszony nawet do „Tańca z Gwiazdami”, w którym zatańczył z Blanką Winiarską i zajął ostatnie, 10. miejsce. Później jednak znikł z telewizji. Jak wygląda teraz, 16 lat później i czym się zajmuje?

Piotr Adamski ma dziś 36 lat, kilka lat temu zrezygnował z modelingu i wycofał się całkowicie z showbiznesu. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, jest przedsiębiorcą i doradcą kredytowym. Ku zaskoczeniu wielu osób, całkowicie zmienił swój wizerunek. Zrezygnował z długich włosów, zapuścił brodę i dużo pracuje nad sobą na siłowni.

Mimo wszystko nie odcina się od swojej przeszłości - wręcz przeciwnie, często do niej powraca, a frazę „polski hydraulik” zawarł nawet w swoim nicku na Instagramie.

