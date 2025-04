Ostatnio wspominaliśmy o położeniu bajkowego domu Judyty z „Nigdy w życiu”. Tym razem również opowiemy o filmowej posiadłości, a konkretnie o willi Madeline Mackenzie z serialu HBO „Wielkie Kłamstewka”. Piękny dom na plaży jest bowiem do wynajęcia.

Dom z „Wielkich Kłamstewek” do wynajęcia

Każdy fan serialu pamięta doskonale posiadłość tuż przy oceanie, w którym Madeline mieszkała z mężem i dwiema córkami. Willa w klasycznym stylu domów z Hamptons znajduje się w Malibu w USA. Jeśli chcemy spędzić w nim trochę czasu, możemy wynająć go na kilka dni. Niestety, koszty są dość wysokie.

Doba w tym miejscu kosztuje od 3 do 5 tys. dolarów. W domu może wypoczywać do 12 gości. Do ich dyspozycji jest 1828 metrów kwadratowych, 6 sypialni, 7 łazienek, taras i piękny salon z widokiem. Dom znajduje się w odległości zaledwie 24 metrów od oceanu.

Za wynajem posiadłości odpowiedzialna jest firma Malibu Luxury Vacation Homes. Dzięki ich ogłoszeniu wiemy, że „Wielkie Kłamstewka” to nie jedyna produkcja, w której pojawiła się willa. Młodsza widownia może kojarzyć dom z serialu „Hannah Montana”.

