Przez lata swojej kariery wielokrotnie szokowała. Swoim zachowaniem, kreacjami i oczywiście operacjami plastycznymi. Zaszufladkowanie jej jako pustej blondynki przylgnęło do niej trwale. Jak wygląda teraz? Gwiazda „Słonecznego Patrolu” pojawi się w niebawem w Polsce.

„Starzenie się nie jest dla mnie przerażające”

Aktorka przyznała się ostatnio w wywiadzie dla amerykańskiego magazynu "W", że dopiero teraz rozumie pojęcie piękna.

Piękno to uczucie szczęścia, które chcąc nie chcąc wiąże się z wyglądem zewnętrznym albo po prostu jego akceptacją. Piękno to połączenie pewności siebie i akceptacji, nie zależnie od makijażu czy jego braku. - Pamela Anderson

Gwiazda zapytana o to, czy żałuje czegoś co zrobiła w „imię piękna”, wskazała na swój skupiający od lat uwagę, biust. Czuła się dobrze swoim ciele, choć nie traktowała siebie jako doskonały przykład kobiecego piękna. W wywiadzie dla „Harper's Bazaar” zadeklarowała, że nie martwi się upływem czasu i starzeniem. Ten proces jest w głowie. - jesteś stary, tak jak się czujesz. A starzenie zaczyna się wtedy, gdy jesteś zdenerwowany, zestresowany, stajesz się zazdrosny o młodsze kobiety i twoje życie przepełnia gorycz - wyznała w wywiadzie ikona telewizji. Pamela Anderson jest licznych operacjach plastycznych, i choć dba o urodę, to chętniej pokazuje się bez makijażu, ale wciąż epatuje seksapilem. Jak będzie prezentować się w Polsce?

Pamela Anderson w Polsce - jak wygląda teraz gwiazda?

50-letnia seksbomba lat 90. ma kilka pamiętnych ról w serialach i filmach, zaistniała też jako modelka Playboya. Ostatnio widzieliśmy ją epizodycznie w filmie „Baywatch. Słoneczny Patrol” (2017), a teraz pojawi się w naszym kraju podczas jesiennej edycji Warsaw Comic Con. Szczegóły w galerii zdjęć: zobaczcie, jak zmieniła się aktorka i jak wygląda teraz.

