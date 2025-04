Dostanie się do programu „Rolnik szuka żony” to dopiero połowa sukcesu. O tym, czy rolnik znajdzie miłość, której szuka, może przesądzić postawa jego samego i kandydatek, które do siebie zaprosi

Zachowanie Seweryna z „Rolnik szuka żony” oburzyło fanów

Widzowie przed telewizorami mogli poczuć się oburzeni, widząc i słysząc rozmowę dwójki osób, które jeszcze niedawno z czułością patrzyły sobie w oczy, teraz - patrzących na siebie z nienawiścią.

Zdaniem rolnika, wszystko działo się za szybko, a Marlena, która została na gospodarstwie dłużej, za bardzo się zaangażowała. Jej gotowość do rezygnacji z pracy i przeprowadzenia się na wieś zaskoczyła go:

To wszystko było za szybko jak na znajomość 5-dniową. - skomentował Seweryn.

Tymczasem 22-letnia wówczas Marlena poczuła się upokorzona i wykorzystana. Zwróciła uwagę na to, że gotowała mu obiady, robiła śniadania i kolacje, tymczasem on okazał się niedojrzały.

Do rewizyty rolnika u wybranej kandydatki nie doszło, ponieważ zamiast randki widzowie byli świadkami rozmowy, podczas której padło wiele szorstkich słów.

Fani w mediach społecznościowych komentowali wyemitowaną rozmowę z niesmakiem. Nie zabrakło głosów krytyki pod adresem obojga uczestników, ale znaleźli się też tacy, którzy wzięli w obronę ich zachowanie.

Podobnie jak w przypadku innych rolników można mieć jednak nadzieję na to, że oboje znaleźli swoje bratnie dusze poza programem.

