Książęca para z Sussex ma oficjalny profil na Instagramie! Księżna Meghan i książę Harry założyli indywidualne konto, które będzie ich internetową wizytówką. Można spodziewać się na nim informacji o wydarzeniach i akcjach charytatywnych, w których biorą udział Meghan i Harry. Na pewno nie zabraknie również wiadomości z ich życia prywatnego np. informacji o zbliżających się narodzinach dziecka.

Sussexroyal, czyli Meghan i Harry na Instagramie

Obecność rodziny królewskiej w mediach społecznościowych dla nikogo nie jest zaskoczeniem. Brytyjska monarchia idzie z duchem czasu, dbając również o swoją obecność w internecie. Niedawno na Instagramie zadebiutowała królowa Elżbieta II, zamieszczając w sieci swój pierwszy post.

Profil księżnej Meghan i księcia Harry'ego na Instagramie nazywa się Sussexroyal w nawiązaniu do tytułu nadanego parze przez królową w dniu ślubu. Książęca para z Sussex przywitała się z internautami krótkim komunikatem.

- Witamy na naszym oficjalnym Instagramie, z niecierpliwością czekamy na udostępnienie efektów pracy, która nas napędza, spraw, które popieramy, ważnych ogłoszeń i okazji do rzucenia światła na kluczowe kwestie. Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy na @sussexroyal - Harry i Meghan.

Na odezew symaptyków Meghan i Harry'ego nie trzeba było długo czekać. Profil pary w kilkanaście godzin zdobył ponad 2 miliony obserwatorów z całego świata. Ta liczba rośnie z godziny na godzinę.

Księżna Meghan i książę Harry do tej pory dzielili biuro prasowe, a co za tym idzie również Instagram, z księżną Kate i księciem Williamem. Cała czwórka funkcjonowała na instagramowym profilu Kensington Royal. Przyszła pora na zamianę. Teraz każda z rodzin ma własny profil.

Nieoficjalnie mówi się, że powodem takiej decyzji mógł być konflikt między parami, od którym pisze się w brytyjskich mediach od miesięcy. Książęca para z Sussex jest w trakcie przeprowadzki z Pałacu Kensington do Frogmore House w Windsorze. Bardziej prawdopodobną przyczyną wydaje się fakt, że księżna Meghan i książę Harry wkrótce zostaną rodzicami.

To przełomowy moment w ich życiu. Zainteresowanie parą oraz ich dzieckiem sięgnie zenitu. Prawdopodobnie to właśnie na Instagramie Meghan i Harry'ego w pierwszej kolejności pojawi się informacja o narodzinach dziecka. Mówi się, że założenie przez Meghan i Harry'ego konta właśnie teraz nie jest przypadkowe. Może to sugerować, że poród nastąpi lada dzień..

