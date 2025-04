Jedyna córka księżnej Kate i księcia Williama właśnie świętuje swoje urodziny. Księżniczka Charlotte w trzy lata zdobyła serca Brytyjczyków. Dziewczynce trudno odmówić wdzięku. O czym mogliśmy się przekonać nieco ponad tydzień temu. Zmierzając w towarzystwie ojca i brata do szpitala, by odwiedzić mamę i nowo narodzonego brata, z wyczuciem godnym samej królowej Elżbiety II machała zgromadzonemu tłumowi. Widząc ten uroczy obrazek, nikt nie miał wątpliwości, że choć księżniczka ma dopiero 3 lata, to już jest prawdziwą damą.

Księżniczka Charlotte przyszła na świat 2 maja 2015 roku w luksusowej klinice Lindo w Londynie. Otrzymała imiona: Charlotte Elizabeth Diana. Podobnie jak jej rodzice i rodzeństwo, jest tytułowana przydomkiem of Cambrigde. Jest drugim - po niespełna 5-letnim księciu George'u - dzieckiem księżnej Kate i księcia Williama. Przysługuje jej 4. miejsce w kolejce do brytyjskiego tronu. Wyprzedzają ją: dziadek książę Karol, ojciec książę William i brat książę George. Tuż za nią jest najmłodszy członek rodziny królewskiej, urodzony 23 kwietnia 2018 roku książę Louis. Chrzest księżniczki w obrządku anglikańskim Charlotte odbył się 5 lipca 2015 roku podczas prywatnej ceremonii w kościele św. Marii Magdaleny w Sandringham w Norfolk.

George jest małym urwisem, trzyma mnie zawsze w gotowości, ale jest słodkim dzieckiem. A jeśli chodzi o Charlotte to widzę, że posiadanie córki to zupełnie inna sprawa. Uczę się więc, jak to jest mieć córkę, jak to jest mieć dziewczynkę w rodzinie

- wyznał książę William w jednym z wywiadów.