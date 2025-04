To historia na hollywoodzką komedię romantyczną. Jest wielka miłość, rozstania, powroty, oskarżenia o zdradę i małżeństwo.

Miley Cyrus i Liam Hemsworth to para jak z żurnala. Ona – dziecięca gwiazda Disneya, która wyrosła na zbuntowaną księżniczkę. On – przystojny, wysoki australijski surfer, który zanim trafił do popularnego na Antypodach serialu „Sąsiedzi”, przez pół roku pracował układając parkiety. To do nich należy ostatnia dekada.

Przez lata znajomości schodzili się i rozchodzili, zaręczali i zrywali zaręczyny, pobierali i rozwodzili. Dorastali w świetle kamer i fleszy paparazzi, co tylko podsycało atmosferę plotek. Każde ich publiczne wystąpienie było szeroko komentowane, a sokole oczy fanów na wszystkich zdjęciach wypatrywały oznak kryzysów w związku. Jak wtedy, kiedy na serdecznym palcu Miley pojawiał się i znikał TEN pierścionek – 3,5 karatowy diament od Neila Lane’a.

Zainteresowanie mediów nie słabło, zwłaszcza że Cyrus nie miała problemów, żeby opowiadać o swojej seksualności i perspektywach na posiadanie dzieci. Bardziej milczący Liam stanowił równowagę dla swojej szalonej partnerki. Być może od początku idealnie nadawali się na parę.

Oboje smak sławy poznali już w dzieciństwie

Urodzona w 1992 roku Miley jest córką popularnego muzyka country i aktora Billy’ego Ray’a Cyrusa i aktorki oraz producentki Tish Cyrus. Jej matką chrzestną została słynna piosenkarka Dolly Parton. Miley już jako dziecko wiedziała, że chce zostać aktorką. Debiutowała w serialu „Doc” u boku swojego ojca, pojawiła się także w filmie „Duża ryba” Tima Burtona, ale to rola w disneyowskiej produkcji dla młodzieży „Hannah Montana” okazała się dla niej przepustką do sławy.

Uwielbiały ją zarówno nastolatki, jak i ich rodzice.

Skromna, poukładana Miley, która publicznie deklarowała swoje przywiązanie do kościoła i nosiła tzw. „pierścionek czystości” oznaczający, że nie będzie uprawiać seksu przed ślubem, była idealną bohaterką dla dorastających dziewczynek.

Rola w serialu przyniosła jej także kontrakt płytowy i niemalże z dnia na dzień rzuciła w wir show biznesu. W tym samym czasie, kiedy Miley celebrowała wizerunek Hannah Montana, w Australii dorastał starszy od niej o dwa lata Liam Hemsworth. Jego bracia Chris i Luke są aktorami, więc Liam postanowił iść w ich ślady. Przyznaje jednak, że zanim na dobre wciągnęło go życie na planach filmowych, większą część wolnego czasu poświęcał na surfowanie, próbował też swoich sił przy remontach mieszkań, a dokładnie zajmował się układaniem parkietów.

Zaczynał w australijskich tasiemcach – pojawił się gościnnie w „Córkach McLeoda” i wielkim przeboju „Sąsiedzi”. W końcu w 2009 roku postanowił przeprowadzić się do Los Angeles. Niemal od razu dostał rolę w filmie „Ostatnia piosenka”, melodramacie opartym na powieści Nicholasa Sparksa. Zagrał w nim Willa, gracza siatkówki, który marzy o studiach na jednym z prestiżowych amerykańskich uniwersytetów.

To w nim zakochuje się główna bohaterka Ronnie, w którą wcieliła się Miley Cyrus. Filmowy romans szybko okazał się prawdziwym uczuciem także w życiu. Choć początkowo Miley mówiła w wywiadach o Liamie jako o swoim „najlepszym przyjacielu”, tabloidy szybko zwęszyły, że za miłymi słowami i pochwałami kryje się coś więcej. I miały rację, bo niecałe pół roku później, na ceremonii rozdania Oscarów w marcu 2010 roku, Liam i Miley pojawili się razem, potwierdzając tym samym, że są parą.

Mieli też przed sobą wiele wspólnych występów na czerwonych dywanach przy okazji premiery ich wspólnego filmu.

Miley pisała o Liamie piosenki na swoje płyty, ale właściwie przez cały 2010 i 2011 rok plotkarskie magazyny donosiły o ich rozstaniach i powrotach. Tych drugich było więcej.

Paparazzi fotografowali ich razem na oficjalnych galach i zabieganych na ulicach Los Angeles. Wszystko wyglądało tak dobrze, że gdy w marcu 2012 roku Miley zauważono z pierścionkiem na serdecznym palcu, wydawało się, że słychać już echo kościelnych dzwonów. Artystka szybko zdementowała plotki pisząc na Twitterze, że pierścionek jest z topazem i to żadna sensacja, bo ma go od dawna. Coś chyba jednak było na rzeczy, bo trzy miesiące później miejsce topazu na TYM palcu zastąpił diament. I to nie byle jaki, bo 3,5 karatowy od popularnego wśród celebrytów jubilera Neila Lane’a.

Wydawało się, że ich życie prywatne kwitnie, choć Miley niewątpliwie przechodziła okres buntu. Zdawało się to jednak nie przeszkadzać Liamowi, który wiernie trwał u jej boku nawet wtedy, kiedy pojawiły się plotki o jej romansie z brytyjskim aktorem i muzykiem Edem Westwickiem. Pierścionek zaręczynowy zniknął z jej palca, ale niedługo później Miley jednoznacznie oświadczyła, że nie miała żadnego romansu i ponownie błyskała diamentem.

Do czasu. Seria szokujących koncertów, w tym pamiętne ocieranie się o Robina Thicke podczas rozdania nagród MTV Video Music Awards, oraz teledysk, w którym wystąpiła nago, popsuły jej wizerunek grzecznej dziewczynki. Czy właśnie to nie spodobało się Liamowi, czy już wcześniej ich związek się psuł, w każdym razie we wrześniu 2013 roku rzecznik artystki oficjalnie oświadczył, że para zerwała zaręczyny.

Przez następne dwa lata oboje zapewniali w wywiadach, że wciąż są przyjaciółmi, ale byli widywani w ramionach innych partnerów. Do tego Miley oświadcza, że jest biseksualna… Pod koniec 2015 roku fani dopatrzyli się oznak, że Miley i Liam być może znowu są razem. W styczniu kolejnego roku Miley odwiedza Australię, gdzie spędza czas w towarzystwie swojego byłego – bądź znów obecnego – chłopaka i jego znajomych, a na jej palcu połyskuje znany już diament. W kwietniu para widywana jest razem w Los Angeles i Australii, a w maju Liam opowiada w wywiadzie, że rozstanie z Miley było dla niego bardzo trudne i potwierdza, że znowu są razem.

W listopadzie 2017 roku jak grom z jasnego nieba gruchnęła wieść, że Miley jest w ciąży, kiedy pochwaliła się swoim nieco okrąglejszym brzuchem. Okazało się jednak, że to tylko efekt nadmiaru wegańskiego indyka, którym zajadała się w Święto Dziękczynienia. W ich związku wszystko się jednak układało, czego dowodem był ślub.

Pobrali się w święta Bożego Narodzenia w 2018 roku

Otoczeni przez rodzinę i najbliższych znajomych. I kiedy wydawało się, że to dopiero początek ich wspólnej drogi, nieco po ponad pół roku małżeństwa para się rozstała, a Liam złożył pozew o rozwód. Oczywiście pojawiły się informacje, że przyczyną rozpadu związku była niewierność Miley, szczególnie że kilka dni później sfotografowano ją całującą na łódce Kaitlynn Carter, byłą partnerkę Brody’ego Jennera (przyrodniego brata sióstr Kardashian).

Miley jak zwykle jednak nie pozwoliła na spekulacje i stanowczo zaprzeczyła, żeby podczas związku z Liamem Hemsworthem miała romans. Wydaje się więc, że choć ich związek to materiał na gotowy scenariusz, tym razem nie będzie hollywoodzkiego happy endu.

