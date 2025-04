Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla i tym samym dołączyła do grona siedmiu (a teraz już ośmiu) polskich Noblistów. Jest też trzecią Polką odznaczoną tą prawdopodobnie najważniejszą na świecie nagrodą – wcześniej Nobla dostały Maria Curie-Skłodowska oraz Wisława Szymborska.

Pisarka została wyróżniona za swoją „narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic jako formę życia” w twórczości z 2018 roku. To prawdziwy przełom w historii polskiej literatury. Olga Tokarczuk jest pierwszą prozaiczką, która została uhonorowana Noblem.

Książką, którą Tokarczuk wydała w 2018 są wymykające się wszelkim kategoriom „Opowiadania bizarne”, dzięki którym każdy spojrzy na otaczającą go rzeczywistość zupełnie inaczej.

To przełomowa nagroda nie tylko dla Polaków. Po raz pierwsze Akademia Szwedzka przyznała nie jedną, ale aż dwie nagrody w dziedzinie literatury. Drugim laureatem jest Peter Handke, który dostał Nobla za rok 2019.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB

