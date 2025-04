Ta książka może odmienić podejście do czytelnictwa w Polsce. Jury wybrało - "Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk odznaczone Nagrodą Nike!

Tokarczuk nie pierwszy raz znalazła się na liście nominowanych do tej prestiżowej nagrody. Jej książki znajdowały się w finale aż 6 razy, a w 2008 r. powieść "Bieguni" zdobyła statuetkę Nike dłuta Gustawa Zemły. W dodatku aż 5 zakwalifikowanych do finału książek Tokarczuk zwyciężało w głosowaniu czytelników. Bezapelacyjny sukces autorki to wynik wiernej rzeszy sympatyków jej pióra i wyjątkowego talentu.

Zerknijcie na listę nominowanych do literackiej Nagrody Nike w tym roku. Kogo zwyciężyła Tokarczuk?

Obrady jury przebiegły spokojnie, ale to jedyna znana mi okoliczność, gdy nasze polskie wady charakteru wydają się zaletami: każdy ma swoje zdanie i nikt z nikim nie chce współpracować.

W jury zasiadali: Piotr Bratkowski, Tomasz Fiałkowski, Mikołaj Grabowski, Irena Grudzińska-Gross, Ryszard Koziołek (przewodniczący), Rafał Marszałek, Stanisław Obirek, Maria Anna Potocka, Maria Zmarz-Koczanowicz.

O "Księgach Jakubowych" Olgi Tokarczuk"

O tej powieści mówiono, że to nowy wymiar literatury historycznej, pochwała herezji i anty-Sienkiewicz, za którym młodzież specjalnie nie przepada. Tokarczuk wraca tutaj do formy klasycznej powieści, XIX-wiecznej z ducha, panoramicznej i dygresyjnej, zachowując swój niewymuszony styl pisania i zahcęcając do zgłębiania tego rodzaju prozy.

"Księgi Jakubowe" to nie powieść o przeszłości: to metafora, refleksja nad historią, jej zawiłością. To dyskusja "co by było, gdyby..." i rozważania o wydarzeniach, które decydują o losach całych narodów. To właśnie w połowie XVIII wieku, u progu Oświecenia i przed rozbiorami, wybitna pisarka poszukuje odpowiedzi na pytania o dzisiejszy kształt naszej części Europy. Czy równie prędko co książka Kasi Tusk "Księgi Jakubowe" staną się bestsellerem?

