Aktorka znana z serialu Rodzinka.pl dodała cudowne, rodzinne zdjęcie. Pozuje na nim ze swoim synkiem oraz mamą - nie da się ukryć, że podobieństwo między matką a córką jest ogromne!

Fani nie szczędzili też zachwytów nad przywiązaniem Olgi Kalickiej do tradycji polskich wsi, czyli święceniem plonów. Naszej uwadze nie uciekł za to nowy wózek aktorki. To model bardzo popularnej wśród gwiazd marki.

Jakim wózkiem jeździ syn Olgi Kalickiej?

Koło takiego wózka nie da się przejść obojętnie! Podobny model widziałyśmy już u Anny Lewandowskiej, ale tę markę wybrały też Paulina Sykut-Jeżyna oraz Marina Łuczenko-Szczęsna. O jakie wózki chodzi?

Olga Kalicka, podobnie jak inne gwiazdy, zdecydowała się na markę Cybex. Jej wózek to model Priam w wersji Lite. Trzeba przyznać, że zarówno jego budowa, jak i kolor są naprawdę stylowe!

Cena tego wózka może przyprawić o zawroty głowy - w wersji, na którą zdecydowała się Olga Kalicka to nawet ponad 6000 złotych. Podstawowe modele marki Cybex możesz jednak kupić już nawet za nieco powyżej 2000 złotych. To nadal sporo, ale zdecydowanie bardziej w zasięgu większości z nas.

