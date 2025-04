Od kilku dni wciąż jest głośno o aferze z udziałem Anny Lewandowskiej, która ściągnęła na siebie krytykę, udostępniając, jak tańczy z doczepionym brzuchem i wielką, sztuczną pupą, które miały udawać tuszę.

Aktywistka Maja Staśko uznała, że Lewandowska zamiast promować w ten sposób ruch body positive, tak naprawdę wyśmiewa osoby otyłe i kreuje ich krzywdzący obraz. Słowa Staśko poparło wiele osób, wywołując w mediach społecznościowych prawdziwą burzę.

W sprawie znaleźli się jednak i tacy, którzy postanowili stanąć po stronie trenerki i bronić jej dobrych intencji. Wśród nich znalazła się Olga Frycz.

Na profilu Staśko na Instagramie Frycz odniosła się do wpisu aktywistki i broniła zachowania Anny Lewandowskiej. Zdaniem gwiazdy trenerka spotkała się z niepotrzebnym linczem i tak naprawdę nie zrobiła nic złego.

Aj jaj jaj... Cóż za przykry i niesprawiedliwy post. I to kobieta kobiecie. Smutne - zaczyna aktorka Ech. To naprawdę smutno się czyta. Pamiętaj dziewczyno, że Ania Lewandowska jest przede wszystkim sportowcem lub sportowczynią, jak kto woli. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw świata, Europy i Polski w karate, więc też trudno od niej wymagać, że będzie popularyzowała w internecie otyłość, a raczej swoimi działaniami niedziwne, że wspiera kobiety, które nie do końca czują się wygodnie ze swoją wagą i zależy im na poprawie sylwetki i zdrowiu (tak, są dziewczyny, dla których to ważne)

- napisała Frycz