Leonardo DiCaprio dziś znają wszyscy. Na koncie ma role w największych produkcjach Hollywood, dziesiątki nagród i jeszcze więcej nominacji - w tym najbardziej prestiżową nagrodę Akademii Filmowej. Oskara aktor dostał za rolę w „Zjawie” z 2015 roku. Jak się zmieniał i jak wyglądała jego droga na szczyt?

Jak zmieniał się Leonardo DiCaprio?

Leo debiutował jako jedenastolatek w 1985 roku rolą w serialu „Kłopoty, dzieciaki i my”, jego kariera nabrała jednak prawdziwego rozpędu po genialnej roli w „Co gryzie Gilberta Grape'a”. Zagrał wówczas niepełnosprawnego umysłowo Arnie'ego Grape'a tak dobrze, że do twórców filmu zaczęły napływać skargi od widzów przekonanych o tym, że wykorzystali niepełnosprawnego chłopca.

Johnny Depp, który w tym samym filmie grał tytułową rolę, zupełnie inaczej zapamiętał DiCaprio. Wspomina, że 19-letni wtedy aktor ciągle chodził za nim i prosił o poczęstowanie papierosem!

Leonardo DiCaprio szybko zdobył swoją aktorską renomę - i przy okazji spore grono zakochanych w nim wiernych fanek. Mało która z nas nie wzdychała chyba do niego w roli Romea z 1996 roku czy Jacka Dawsona w „Titanicu” z 1997 roku.

Ładna buzia to jednak kropla w morzu, jeśli chodzi o grę aktorską DiCaprio. Aktor ma prawdziwy talent, co wielokrotnie podkreślają wszyscy reżyserzy i producenci, z którymi współpracuje. Bierze się go pod uwagę przy większości dużych produkcji. Mało brakowało, a zobaczylibyśmy go w „American Psycho”, „Batmanie” oraz... „Słonecznym patrolu”.

