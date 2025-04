Grażyna Torbicka słynie z nieprzeciętnej klasy i doskonałego stylu. 57-letnia prezenterka wyglądała olśniewająco - przeprowadzała wywiady m.in. z Susan Sarandon i tryskała dobrą energią. Jak wyglądała na czerwonym dywanie w Cannes?

To nie pierwsza wizyta Grażyny Torbickiej w Cannes. Gdy jako młoda dziennikarka zawitała w filmowej mekce, pomógł jej jeden ze znanych reżyserów, których podkochiwał się wówczas w Beacie Tyszkiewicz. Zapoznał z aktorami, reżyserami, organizatorami i już tak zostało. Torbicka pojawia się w Cannes regularnie.

Tym razem gości na Festiwalu w Cannes jako ambasadorka L'Oreal Paris oraz dziennikarka, która ma wspaniałą okazję rozmawiać z największymi gwiazdami światowego kina. Przeprowadziła wywiad z Susan Sarandon, również ambasadorką marki. Wywiad odbył się na tarasie widokowym, skąd można było podziwiać zachwycający pejzaż Lazurowego Wybrzeża.

- Cannes jest naprawdę jednym z ważniejszych filmowych festiwali, o ile nie najważniejszym. Zwłaszcza teraz – latem. Naprawdę entourage i piękne okoliczności przyrody sprawiają, że ...no, może konkurować tylko San Sebastian. Ale właśnie 70-letnia historia tego festiwalu pokazuje, że tam selekcja filmów jest znakomita, że najwięksi reżyserzy – dzisiaj należący do klasyków – w Cannes debiutowali, że tamtejszy konkurs główny naprawdę zbiera co roku gwiazdy światowego kina, że ten czerwony dywan, a w zasadzie schody prowadzące do Grand ThéâtreLumière w Pałacu Festiwalowym – to są schody, po których chodziły naprawdę wielkie gwiazdy. - mówiła Torbicka w rozmowie z dziennikarzami Radia Zet.

Grażyna Torbicka kocha Cannes i czuje się tam wyśmienicie. Wyglądała pięknie - modnie, schludnie, z klasą. Nie jest oczywiście jedyną Polką, która ma okazję kroczyć po czerwonym dywanie - na zaproszenie dyrektora festiwalu Thierry'ego Fremaux, do Cannes przyjadą Lech Wałęsa, Krzysztof Zanussi, Jerzy Skolimowski, Ryszard Bugajski, Paweł Pawlikowski, Małgorzata Szumowska, a także bliscy współpracownicy Andrzeja Wajdy, którzy pracowali z nim przy realizacji "Człowieka z żelaza" – Krystyna Janda i Allan Starski. Wszystko to dla uczczenia pamięci Andrzeja Wajdy.

