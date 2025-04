Hafty to mikro trend, który pojawił się już w kolekcjach na sezon jesień-zima, ale dopiero wiosną zyskał zaskakująco dużą popularność. Od kilku sezonów te urocze wzory są lansowane m.in. przez dom mody Gucci oraz Dolce&Gabbana i okazuje się, że ten wysiłek się opłacił. Bo coraz częściej można je spotkać na ulicach. Kobiety na całym świecie zakochały się w tych uroczych zdobieniach. Do wyboru macie bardzo dużo wzorów i z pewnością znajdziecie coś dla siebie.

Ubrania i dodatki zdobione haftami

W naszej galerii znajdziecie ubrania i dodatki dostępne w popularnych sklepach sieciowych. Najczęściej pojawiającym się motywem są kolorowe kwiaty, które nawiązują do znanego stylu folk. Starałyśmy się wybierać rzeczy, które same chciałybyśmy mieć w swoich szafach. W zestawieniu znajdziecie m.in. parkę, sukienki, koszule, buty i torebki zdobione kolorowymi haftami. I coś jeszcze - jeansy damskie w różnych fasonach!

Hafty to trend, który bez problemu możecie wprowadzić do swoich wiosennych i letnich stylizacji. Ubrania zdobione tym motywem sprawdzą się w stylizacjach na co dzień, ale równie dobrze wypadną w eleganckich zestawach. Tylko zanim wyjdziecie z domu, zerknijcie w lustro i spójrzcie na siebie krytycznym wzrokiem.

Kwiatowe motywy (szczególnie te duże i wyraziste) są bardzo charakterystyczne i niestety dość wymagające. Bluzka w kwiaty i paski wygląda znakomicie, ale nie starajcie się przedobrzyć i połączcie ją z gładkim dołem. Zrezygnujcie z krzykliwej i dużej biżuterii, która znakomicie prezentuje się na wybiegach, ale w życiu codziennym nie zawsze się sprawdza.

Bogato zdobione kurtki noście z klasycznymi, monochromatycznymi zestawami, a sukienku uzupełniajcie tylko niezbędnymi dodatkami - minimalistyczną torebką i prostymi butami (trampki, delikatne sandałki na płaskiej podeszwie lub motocyklowe botki to bardzo dobry wybór).