Cher dwa razy stawała na ślubnym kobiercu, ale drugie małżeństwo o mało nie skończyło się po dziewięciu dniach. Za to lista jej romansów jest długa i są na niej m.in. Tom Cruise i Warren Beatty.

Kiedy Sonny Bono poszukiwał pokojówki, w oko wpadła mu od razu niejaka Cherilyn Sarkisian, znana lepiej jako Cher. Zatrudnił ją z miejsca. Nie trzeba było wiele czasu, żeby ich zawodowe relacje nabrały rumieńców. Szybko stali się parą nie tylko w życiu, ale i na scenie. A kiedy małżeństwo się rozpadło, Cher była już tak znana i samowystarczalna, że o jej względu zabiegał podobno sam Elvis Presley. Tej jednej, jedynej randki, do której nigdy nie doszło, Cher żałuje ponoć najbardziej.

Jest skryta i tak bardzo tajemnicza, jak tylko amerykańskie gwiazdy światowego formatu potrafią być, i do mediów rzadko przedostają informacje o jej życiu prywatnym. Cher, której ostatnie małżeństwo zakończyło się w 1978 r., przyznaje, że trudno znaleźć jej miłość, skoro każde publiczne wyjście kończy się zdjęciami w plotkarskich magazynach i na Instagramie.

Nie da się utrzymać związku, żyjąc w takim akwarium.

Cher urodziła się jako Cherilyn Sarkisian 20 maja 1946 r. w Kalifornii. Jej rodzice rozwiedli się, kiedy miała zaledwie 10 miesięcy, ale matka, znana jako Georgia Holt, wkrótce ponownie wyszła za mąż. Rodzinie nie powodziło się najlepiej, mimo że Holt pracowała jako kelnerka i łapała dorywcze prace w różnych filmach i serialach, gdzie czasami załatwiała też drobne role córce.

Na drodze sławy

Kiedy Cher miała 16 lat, rzuciła szkołę i pojechała do Los Angeles w poszukiwaniu sławy. Ludzie, którzy ją wtedy znali, wspominali po latach, że była gotowa zwrócić się do każdego, kto jej zdaniem mógł w tym pomóc. W listopadzie 1962 poznała 27-letniego muzyka Sonny’ego Bono, który pracował dla znanego producenta muzycznego Phila Spectora. Tak się złożyło, że Sonny poszukiwał pokojówki, a Cher uznała, że paradoksalnie to może być jej szansa.

Nie myliła się. Sonny poznał Cher ze Spectorem, który wykorzystywał ją do nagrywania chórków. W tym samym czasie Cher i Sonny Bono najpierw się zaprzyjaźnili, a później zostali kochankami. W październiku 1964 r. pobrali się podczas dość tajemniczej ceremonii w hotelu w Tijuanie w Meksyku. Podczas ślubu nie byli obecni ani rodzina, ani przyjaciele pary, ani nawet oficjalni urzędnicy. Cher i Sonny wymienili się tanimi obrączkami, na których wygrawerowano ich imiona. Zaczęli też razem występować, tworząc zgrany duet i na scenie, i w życiu. Wydawało się, że im lepiej idzie im zawodowo, tym bardziej umacnia się ich tzw. małżeństwo. Tak jednak nie było.

Sonny wyznał później, że nigdy nie było między nimi przesadnej fizycznej bliskości. W 1969 r. urodziła się ich córka Chastity (Chastity w wieku 40 lat poddała się operacji uzgodnienia płci i zmieniła imię na Chaz; dziś identyfikuje się jako heteroseksualny mężczyzna). Już wtedy ich związek przeżywał kryzys, Sonny spotykał się z innymi kobietami. Rodzicielstwo miało scementować tę relację – wkrótce po narodzinach dziecka zdecydowali się nawet na oficjalny ślub.

Ten krok nie bardzo im pomógł, wciąż występowali razem, a jak napisał później Sonny, publiczność była przekonana, że są zgodnym małżeństwem, kiedy tak naprawdę od 1972 r. ich związek był fikcją. W 1974 r. Sonny wniósł o separację, a tydzień później Cher odpowiedziała wnioskiem o rozwód, oskarżając go ni mniej ni więcej, tylko o okradanie jej.

Ostatecznie rozwiedli się w 1975 roku

Co ciekawe, nawet po rozwodzie pozostawali ze sobą w bliskich kontaktach. O względy Cher miał wtedy zacząć zabiegać nawet sam Elvis Presley, ale piosenkarka podobno odmówiła spotkania z Królem. W tym samym roku, w którym uprawomocnił się jej rozwód, Cher wyszła za mąż za Gregga Allmana, współzałożyciela zespołu The Allman Brothers Band, i zaledwie dziewięć dni później złożyła pozew o rozwód z powodu jego uzależnienia od alkoholu i heroiny. W ciągu miesiąca udało im się jednak pogodzić.

W lipcu 1976 r. urodził im się syn Elijah Blue, ale już trzy lata później byli oficjalnie po rozwodzie. Jeszcze w czasie sprawy rozwodowej, Cher związała się Genem Simmonsem, basistą zespołu KISS, z którym była w dość otwartym związku. Ich relacja skończyła się definitywnie, kiedy Simmons zakochał się w Dianie Ross, wtedy najlepszej przyjaciółce Cher. Piosenkarka nie była długo sama i wkrótce po rozstaniu z Simmonsem związała się z Lesem Dudkiem, muzykiem sesyjnym, z którym nawet przez chwilę tworzyła zespół Black Rose.

Później widywano ją przez miesiąc z młodszym od niej o 11 lat znanym playboyem i hokeistą New York Rangers, Ronem Duguay’em. Plotkowano też o tym, że Cher miała romans z Ericem Stoltzem, kolegą z planu filmu „Maska”, który był od niej o 15 lat młodszy, ale Cher dobitnie zdementowała te informacje na łamach magazynu „People”.

W połowie lat 80. spotykała się też z dwójką z najbardziej pożądanych wówczas kawalerów, z gwiazdorami filmu „Top Gun” – Valem Kilmerem i Tomem Cruisem. O tym pierwszym mówiła, że całuje tak, że ma wrażenie, że serce wyskoczy jej z piersi, o drugim, że za nim szaleje, ale nie wnika w jego zaangażowanie w scjentologię.

Mniej więcej w tym samym czasie łączono ją także z agentem gwiazd, Joshem Donenem, ale to z 18 lat o dniej młodszym nowojorskim piekarzem Robem Camillettim związała się na prawie trzy kolejne lata. Ich romans skończył się w 1989 r., kiedy Cher poznała gitarzystę kapeli Bon Jovi – Richiego Samborę. W 1992 r. było już jednak po związku – oboje byli zbyt zajęci, żeby się w niego zaangażować.

Jednym z najbardziej zaskakujących romansów, w jakie wdała się Cher, był pewnie ten z 2008 r., kiedy związała się z byłym członkiem motocyklowej grupy Hell’s Angels – Timem Medvetzem. Poznali się przez wspólnych znajomych, a połączyła ich miłość do motocykli. Rozchodzili się i schodzili, aż w 2012 r. zaczęły pojawiać się plotki, że są zaręczeni i planują ślub. Agent Cher zaprzeczył, a rok później para już na serio się rozstała.

W czasie, kiedy akurat nie spotykała się z Medvetzem, w 2010 r. gwiazda przez rok była łączona ze scenarzystą telewizyjnym Ronem Zimmermanem, ale nie przetrwali próby czasu. Wiele lat później Cher opowiedziała też w wywiadzie, że kiedy miała 16 lat, spędziła noc z Warrenem Beattym, starszym od niej o dziewięć lat. Wspomniała, że była bardzo zawiedziona, nie tyle jego technicznymi umiejętnościami, co całą resztą. W rozmowie z Davidem Lettermanem wyjawiła też, że na liście jej kochanków znalazł się i Eric Clapton. Cher wyznała, że pracuje nad książkową autobiografią i filmem biograficznym. Możliwe więc, że z nich dowiemy się więcej o jej życiu prywatnym.

