Prowadząc programy śniadaniowe na żywo nie jest trudno o zaliczenie wpadki i powiedzenie kilku słów za dużo. Dlatego też prezenterzy, którzy pojawiają się na wizji powinni być szczególnie wyczuleni i do delikatnych tematów, mogących kogoś urazić, podchodzić z odpowiednią ostrożnością.

Najwyraźniej zapomnieli o tym Ida Nowakowska i Łukasz Nowicki. Ich wypowiedzi szybko spotkały się z ogromną krytyką internautów.

W programie poruszono temat rosnącej sprzedaży leków antydepresyjnych, ich działania, skutków ubocznych i odstawiania. W trakcie rozmowy o chorobie, jaką jest depresja Nowicki zdawał się nieco trywializować nie tylko sam przebieg schorzenia, ale też proces jej leczenia. Początkowo wystąpiły problemy techniczne podczas łączenia Skype z psychiatrą, ale gdy już udało się nawiązać połączenie, prowadzący powiedział:

Halo dzień dobry! Pani profesor, bo za chwileczkę będę miał depresję i leki z powodu pani, no błagam!

Głównym punktem wywiadu był fakt, że sprzedaż leków antydepresyjnych i uspokajających w ciągu ostatniego miesiąca zwiększyła się o jedną czwartą w porównaniu do analogicznego okresu rok temu. Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, w tym czasie Polacy wydali na ten cel 200 mln zł. Prowadzący zadał więc rozmówczyni szereg pytań dotyczących farmakologii w leczeniu depresji.

Jak mam doła czasami, myślę, że wziąłbym sobie takie lekarstewko i byłbym taki wesoły i szczęśliwy. Świat byłby taki piękny i różowy, ale to chyba nie jest takie oczywiste. Mogą być poważne skutki uboczne?

Po usłyszeniu od profesor psychiatrii, że leki owszem, mogą mieć pewne skutki uboczne, prowadzący postanowił brnąć w temat dalej i zaczął dopytywać o efekty odstawienia leków, tego, jak przebiega oraz jak leczenie zostaje wdrożone.

Czy takie leki uzależniają, jak wygląda ich odstawienie? Czy jeśli biorę tabletki przez 20 lat, to 20 tygodni sobie mogę odstawiać? Czy jeśli coś takiego zażyję, to po 15 minut działają, po 15 minutach mam już chęć do życia?

- pytał Łukasz, co Ida Nowakowska skwitowała śmiechem