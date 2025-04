Tous to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek. Ręcznie wykonywane przez jubilerów misie szczególnie upodobały sobie polskie gwiazdy. W wiosennej odsłonie ujrzymy go już wkrótce w salonach Tous. Na oficjalnym pokazie kolekcji wiosna-lato 2015 "Welcome to Miami", nie mogło zabraknąć Małgorzaty Sochy, która jest twarzą marki, Anny Dereszowskiej, Charlize Mystery czy Karoliny Malinowskiej. Nowa kolekcja wkrótce na Polki.pl, a teraz zapraszamy do zobaczenia jak prezentowały się gwiazdy!

Reklama

Zobacz koniecznie poprzednie relacje:

Małgorzata Socha twarzą Tous w Polsce

Gwiazdy na prezentacji Tous

Gwiazdy na imprezie charytatywnej