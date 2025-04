Na wczorajszej prezentacji jesiennej kolekcji Tous - "Back to the origins" pojawił się tłum gwiazd i to wyjątkowo dobrze ubranych. W związku z tym mam dla was kilka pomysłów na letnią stylizację. Zacznijmy od Małgosi Sochy. Młoda mama postawiła na połączenie bieli i żółtego. Rozkloszowana bluzka i spódnica stworzyły świetny komplet. Kolejna młoda mama, a mianowicie Anna Mucha wybrała kontrastujący look. Czarna koszula i metaliczna spódnica wyglądały na niej fantastycznie.

Aleksandra Kisio wybrała na tę okazję biel, którą przełamała dżinsową kurtką Levi's z jesiennej kolekcji marki. Agnieszka Szulim wybrała kwiatowy total look. Gwiazda jak zwykle łączy streetowe ubrania z glamourem i to właśnie w niej kochamy. Zofia Maria Ślotała wybrała typowy dla siebie zestaw z "chanelkowym" płaszczykiem z tweedu. Jak widać, gwiazd wie, że jest jej do twarzy w pastelach i to odpowiednio wykorzystuje. Wszystkie panie uzupełniły swoje stylizacje dodatkami hiszpańskiej marki. Można było zauważyć torebki i biżuterię z misiem Tous.

