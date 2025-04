Żadnemu Polakowi nie trzeba chyba tłumaczyć dokonań „Solidarności” i tego, co wydarzyło się w Gdańsku pod koniec lat '80. Choć postacią najbardziej kojarzącą się z działalnością wolnych związków zawodowych jest oczywiście Lech Wałęsa, to tuż za jego plecami cały czas stała wyjątkowa kobieta. Kim była Anna Walentynowicz?

Historia Anny Walentynowicz

Walentynowicz urodziła się w 1929 roku w Wołyniu na Ukrainie. Od 1950 roku pracowała w Stoczni Gdańskiej jako spawaczka. Swoją pracę wykonywała z przekonaniem i ogromną dokładnością. Dzięki temu szybko zyskała uznanie współpracowników i ich szacunek.

Jej problemy z ówczesnymi władzami zaczęły się pod koniec lat '70, kiedy ujawniła defraudację funduszu zapomogowego stoczni. Zarząd usiłował ją zwolnić i zatrzeć sprawę. Nieskutecznie.

W 1978 roku została współzałożycielką wolnych związków zawodowych, co przysporzyło jej kłopotów ze strony SB. Nękano ją i usiłowano odsunąć od działań społecznych. 8 sierpnia 1980 została zwolniona ze stoczni. Jej bezrobocie nie potrwało długo. 14 sierpnia jej współpracownicy wszczęli strajk, by zmusić władze do przywrócenia jej do pracy, co też uczyniono. Walentynowicz wróciła na dawne stanowisko.

Była jedną z najpopularniejszych „twarzy” Solidarności i bardzo aktywnie działała w ruchu opozycyjnym. Nie ustąpiła nawet po usunięciu jej ze związku zawodowego w 1981 roku.

Anna Walentynowicz zmarła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku. W 2020 roku magazyn „Time” wpisał ją na listę 100 najbardziej wpływowych kobiet na świecie.

