Blanka Lipińska na swoim Instagramie podzieliła się z fanami informacją o swoim stanie zdrowia - aktualnie autorka popularnej książki erotycznej przebywa w domu, by leczyć infekcję.

Blanka Lipińska regularnie nagrywa krótkie wideo na swoim Instagramie, publikując treści głównie jako Instastory. W ten sposób dzieli się ze swoimi followersami skrawkami codzienności, motywuje fanów do pozytywnego myślenia, poleca produkty etc.

Na początku czerwca zasmuciła fanów tym, jak brzmi jej głos oraz wyznała, że czuje się bardzo źle. Następnego dnia nie było już żartów - wyznała, że musi podjąć leczenie, bo czuje się coraz gorzej. Co jej dolega?

Moi kochani, to będzie piękny dzień. Mam nadzieję, że dla was będzie to piękny dzień. Ja natomiast czuję się gorzej niż wczoraj, więc pozwólcie, że was na trochę zostawię samym sobie, a ja spędzę ten uroczy dzień w swoim łóżku

Kilka godzin później okazało się, co dolega autorce poczytnego erotyku - Lipińska zdradziła, że to zapalenie oskrzeli. Była u lekarza i mimo braku gorączki, przepisał jej antybiotyk.

Kochani, dostaje od was bardzo dużo wiadomości z pytaniami czy żyje. Żyje! Pojechałam nawet dzisiaj do lekarza. Okazało się, że mam zapalenie oskrzeli. Dostałam antybiotyk, mimo że nie mam gorączki - to dosyć dziwne, ale dobra, nie będę dyskutować z lekarzem, to ona jest tutaj szefem. Przynajmniej na razie - umówmy się, tak to działa

- zrelacjonowała Blanka i życzyła wszystkim zdrowia.