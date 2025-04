Luke Perry zmarł w poniedziałek (4.03.2019) w szpitalu św. Józefa w Burbank. Gwiazdor popularnego w latach 90. serialu „Beverly Hills 90210” trafił na oddział kilka dni wcześniej.

Przyczyna śmierci Luke'a Perry'ego

Powodem śmierci Luke'a Perry'ego był rozległy udar mózgu. Stan zdrowia aktora pogorszył się w zeszłą środę (27.02) rano. Portal TMZ podaje, że Perry poczuł się gorzej, więc wezwał karetkę.

Po przyjeździe ekipy ratunkowej, aktor miał normalnie odpowiadać i reagować. W czasie transportu do szpitala, poczuł się gorzej. Lekarze zadecydowali o wprowadzeniu w stan śpiączki farmakologicznej. Luke Perry nie odzyskał przytomności.

8 objawów, które mogą sygnalizować udar mózgu

Informację o śmierci potwierdził agent aktora, Arnold Robinson, który podziękował wielbicielom Luke'a Perry'ego za wsparcie.

- Rodzina jest wdzięczna za wsparcie i modlitwy, które spływały z całego świata i prosi o prywatność w czasie żałoby - cytuje Robinsona portal tvn24.pl.

Gwiazdy, które zmarły w 2018 roku

Luke Perry odszedł w otoczeniu najbliższej rodziny: dzieci, narzeczonej, matki, ojczyma, byłej żony, rodzeństwa oraz przyjaciół. Na razie nie jest znana data pogrzebu.

Historia kariery Luka Perry'ego

Luke Perry zyskał sławę dzięki roli Dylana McKaya w kultowym serialu „Beverly Hills 90210” . Kiedy stanął na planie serialu, miał 24 lata. Zbuntowany motocyklista, nierzadko na bakier z prawem, w którego się wcielał, był obiektem westchnień nastolatek na całym świecie. Luka Perry'ego porównywano nawet z Jamesem Deanem.

Później Luke Perry zagrał m.in. w popularnym serialu „Rivendale”. Wystąpił również w najnowszym filmie Quentina Tarantino "Once upon na time in Hollywood", który wkrótce trafi do kin.

Droga do kariery Luke'a Perry'ego nie była usłana różami. Przyszły gwiazdor w młodości pracował m.in. w sklepie obuwniczym i fabryce klamek. Przepustką do wielkiego świata był występ w reklamie dżinsów Levi's 501. W 1990 roku trafił na casting do serialu „Beverly Hills 90210”.

Luke Perry prywatnie miał dwoje dzieci: syna Jacka (ur. 1997 r) oraz córkę Sophie (ur. 2000 r.), które są owocem zakończonego małżeństwa z Rachel Sharp. Aktualnie aktor był zaręczony z Wendy Madison Bauer.

