Czy Natalie Portman jest w ciąży? Czy to sukienka tak się układa, czy widać ciążowe krągłości? Czy to makijaż, czy oznaka zmęczenia i zmian hormonalnych?

Reklama

Takie pytania pojawiły się tuż po entrée Natalie Portman w Wenecji. Ponoć "dziewczęca świeżość", która zwykle była przypisywana 35-letniej aktorce, nagle gdzieś się rozpłynęła i ustąpiła... opuchliźnie. Gwiazda dwukrotnie pojawiła się na czerwonym dywanie podczas festiwalu. W trakcie oficjalnej ceremonii wyglądała zdumiewająco. Nie niekorzystnie, tylko... inaczej. Ale od początku...

ONS.pl

Portman w pięknej kampanii jako uciekająca panna młoda

W środę na włoskiej Lido premierę miały aż 2 filmy z Natalie Portman w roli głównej. Pierwszy to szykowana pod Oscary biografia Jacqueline Kennedy - "Jackie". Drugi to rozgrywający się przed II wojną światową dramat "Planetarium", gdzie Portman pojawia się na ekranie z córką Johnny'ego Deppa, Lily Rose Depp. Obie produkcje będą potrzebowały silnej promocji w osobie Portman. Czy aktorka da radę podzielić rodzicielskie obowiązki (jest mamą 5-letniego Alepha) z wyjazdami i oficjalnymi premierami? Jak się okazało w kolejnym dniu festiwalu, Natalie Portman jest w ciąży!

Natalie Portman w Polsce! Aktorka promuje swój film

ONS.pl

Natalie Portman spodziewa się dziecka

Uśmiech nie schodził z jej twarzy, a uwagę internautów bardziej przykuł odmienny wygląd aktorki. Zawsze bardzo szczupła Portman, tym razem była nieco... opuchnięta, a w białej dopasowanej kreacji odsłoniła się ciążowa wypukłość. Słowa nie są potrzebne!

ONS.pl/kolaż polki.pl

Już dzień wcześniej na stronach People.com czy Life & Style pojawiły się głosy dziennikarzy (i czytelników), jakoby Portman albo eksperymentowała z chirurgią plastyczną, albo spodziewała się dziecka. Tak wyglądała pierwszego dnia festiwalu:

ONS.pl

Piękna! Aktorka nie wyda już raczej słownego oświadczenia. Nie musi, bo to, jest gwiazdą, to nie oznacza, że tłumaczenie się z ciąży to konieczność. Portman wygląda pięknie, mamy nadzieję że spodziewa się dziewczynki, która odziedziczy po niej urodę!

Reklama

Portman opowiedziała o małżeńskich rozczarowaniach