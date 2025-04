Na szczęście chodzi jedynie o reklamę nowych perfum Miss Dior. Zaledwie kilka dni temu widzieliśmy Natalie Portman siedzącą w pierwszym rzędzie na pokazie Christian Dior couture w Paryżu.

Natalie Portman powróciła, i to w wielkim stylu, a raczej... roli.

Krótki filmik z jej z udziałem o zapachu Miss Dior w reżyserii Antona Corbijna, jest zachwycający!

Nagrany w malowniczej Riwierze Francuskiej, z "Piece of My Heart" Janis Joplin w tle, to przepis na marketingowy sukces.

Natalie Portman w oszałamiającej sukni Dior Couture, szykująca się do ślubu zapewnia, że zawsze będzie Miss, a nie Madame, dlatego zaraz potem... ucieka sprzed ołtarza!

Iście bajkowa sceneria, urzekająca Natalie Portman... Czego więcej potrzeba?