Dzieci gwiazd zawsze wzbudzają wśród fanów i hejterów ogromne emocje. Same gwiazdy zaś nie mają łatwego życia w tym temacie. Jeśli mają dzieci i zdecydują się je pokazać w mediach społecznościowych, od razu pojawia się mnóstwo krytyki dotyczących opieki i metod wychowawczych. Jeśli ich nie pokazują - fani dopytują dlaczego i domagają się ich zdjęć.

Najgorzej jednak mają ci celebryci, którzy z różnych powodów nie decydują się na powiększenie rodziny. W komentarzach pod ich postami ciągle pojawiają się pytania o to, kiedy w ich życiu pojawi się maleństwo i dlaczego nie zostają rodzicami, a także zarzuty, że bez dzieci nie mają szans być szczęśliwi.

Natalia Siwiec o związku Blanki Lipińskiej i Barona

Natalia Siwiec jest szczęśliwą mamą 3-letniej Mii. Ostatnio skomentowała związek Blanki Lipińskiej i Barona, którzy są razem już od dłuższego czasu. Śmieje się, że to już najwyższy czas, by namówić ich na powiększenie tej gromadki o rozkosznego brzdąca. Modelka jest nazywana przez Blankę Lipińską matką chrzestną swojego związku. Czyżby chciała zostać też matką chrzestną ich dziecka?

Okazuje się, że to Natalia Siwiec zeswatała ze sobą tę parę. Razem z Blanką Lipińską i swoim mężem wybrała się na koncert Afromental, gdzie pisarka poznała się z Baronem. Dalej sprawy potoczyły się bardzo szybko. Tak szybko, że modelka była w ogromnym szoku, gdy się dowiedziała, że są razem.

Modelka nie namawia swojej przyjaciółki na dziecko, ale śmieje się, że chce, by z Baronem byli szczęśliwi i płodzili dzieci. Sama pisarka bardzo sceptycznie podchodzi do tego tematu. Chociaż fani ciągle dopytują, kiedy w ich rodzinie pojawi się maleństwo, ta ciągle podtrzymuje, że nie chce mieć dzieci. Otwarcie mówi, że nie czuje instynktu macierzyńskiego i prosi fanów, by nie zaglądali w jej łóżko i ciało.

